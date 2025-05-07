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THY, Hindistan-Pakistan Gerilimi Nedeniyle Seferlerini İptal Etti

THY, Hindistan-Pakistan Gerilimi Nedeniyle Seferlerini İptal Etti
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Türk Hava Yolları, Hindistan ve Pakistan arasındaki gerilim nedeni ile Lahor ve İslamabad seferlerini iptal etti. Yolculara rezervasyon değişikliği ve bilet iadesi ile ilgili yeni haklar tanındı.

Hindistan ve Pakistan arasında yaşanan gerilim nedeniyle Türk Hava Yolları (THY) bugün yapmayı planladığı Lahor ve İslamabad seferlerini karşılıklı olarak iptal etti.

Pakistan ve Hindistan arasında yaşanan gerilim nedeniyle THY, Pakistan seferleriyle ilgili olarak yolcularına bir bilgilendirme yaptı. Yapılan bildirimde iptal olan seferler nedeniyle yolculara ilave haklar tanındığı belirtildi. Açıklamada şöyle denildi:

"Karaçi, Islamabad, Lahor uçuşu olan yolcularımıza ilave haklar tanınmıştır. 7 Mayıs 2025 ve öncesinde düzenlenmiş biletler için 7 Mayıs 2025 - 9 Mayıs 2025 (Dahil) arasındaki Karaçi, Islamabad, Lahor seferlerine kayıtlı tüm yolcularımızın, 21 Mayıs 2025 (Dahil) tarihine kadar işlem yaptırmaları kaydıyla rezervasyon değişiklikleri ücretsiz yapılacaktır. Hiç kullanılmamış biletler ücretsiz iade yapılacaktır. Kısmi olarak kullanılmış, seyahatin tamamlanmamış olduğu biletlerde; biletin kullanılmayan uçuşlarına ait iade işlemi ücretsiz yapılacaktır. Herhangi bir ücret farkı ve ceza alınmaksızın biletin geçerliliği 31 Temmuz 2025 (Dahil) tarihine kadar uzatılabilecektir" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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