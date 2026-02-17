Haberler

TGS'nin Dalaman Havalimanı'ndaki yeni idari ve atölye binası hizmete açıldı

TGS'nin Dalaman Havalimanı'ndaki yeni idari ve atölye binası hizmete açıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Turkish Ground Services (TGS), Dalaman Havalimanı'nda operasyonel kapasitesini artırmak ve hizmet kalitesini güçlendirmek amacıyla yeni idari ve atölye binasının açılışını gerçekleştirdi. Proje, çevre dostu ve deprem güvenliği öncelikli bir anlayışla tasarlandı.

Turkish Ground Services (TGS), Dalaman Havalimanı'ndaki operasyonel kapasitesini ve hizmet kalitesini güçlendirecek yeni idari ve atölye binasının açılışını gerçekleştirdi. 15 ayda tamamlanan proje; TGS'nin büyüyen operasyon hacmine paralel olarak sürdürülebilir hizmet anlayışını, teknik altyapı gücünü ve çalışan odaklı yaklaşımını destekleyen stratejik bir yatırım olarak öne çıkardı.

TGS'nin, Dalaman Havalimanı'ndaki operasyonel kapasitesini ve hizmet kalitesini güçlendirecek yeni idari ve atölye binasının açılışını yapıldı. TGS'nin Dalaman Havalimanı'ndaki yeni yerleşkesi; 6 bin metrekare arazi üzerine inşa edilirken, idari bina, atölye ve teknik alanları kapsayan toplam yaklaşık 3 bin 500 metrekare kapalı alana sahip olarak planlandı. Yeni tesis ile birlikte operasyonel verimliliğin artırılması, teknik süreçlerin güçlendirilmesi ve çalışma ortamının daha modern ve güvenli hale getirilmesi hedefleniyor.

Deprem güvenliği ve teknik altyapıda ast standartlar

Proje kapsamında deprem güvenliğini artırmak amacıyla 872 adet fore kazık uygulaması gerçekleştirildi. Ayrıca yangın güvenlik sistemleri en güncel standartlara uygun şekilde kurularak tesisin emniyet altyapısı üst seviyeye taşındı.

Çevre duyarlılığı ve enerji verimliliği ön planda

Tesisin altyapı planlamasında çevre hassasiyeti önceliklendirildi. Bu kapsamda atık su hatları ile yağmur suyu hatları tamamen ayrıştırılarak sürdürülebilir çevre yönetimi yaklaşımı benimsendi. Ayrıca kurulan güneş enerji sistemiyle yıllık yaklaşık 500 bin kW elektrik üretimi hedefleniyor. Dalaman Havalimanı'nın Türkiye'nin turizm kapılarından biri olarak stratejik önemine dikkat çekilen yatırımın, bölgeye ve ülkenin havacılık sektörüne değer katması amaçlanıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yenidoğan savcısı Yavuz Engin'e tehdit davasında karar

Türkiye'nin konuştuğu savcıyı tehdit davasında karar
Bu tehdit masa dağıtır! Hamaney açık açık meydan okudu

Bu tehdit masa dağıtır! Hamaney açık açık meydan okudu
'Aşkım, sevdam' dediği şehirde yapıldı! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki anket

"Aşkım, sevdam" dediği şehirde yapıldı! İşte Erdoğan'ın masasındaki anket
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Denizlerin efendisi kim? Orkalar köpekbalığını saniyeler içinde parçaladı

Denizlerin efendisi kim? Orkalar köpekbalığını saniyeler içinde parçaladı
Yeni dönem resmen başladı! Bu haberi okuyanlar e-Devlet'e akın edecek

Yeni dönem resmen başladı! Bu haberi okuyanlar e-Devlet'e akın edecek
Konuşmayan adam Beyaz Futbol stüdyosunu bastı! Ahmet Çakar delirdi

Beyaz Futbol stüdyosunu bastı! Ahmet Çakar delirdi
Yer: Mardin! Yaptıkları rezilliği kimse görmüyor sandılar ama kamera kayıttaydı

Yaptıkları rezilliği kimse görmüyor sandılar ama kamera kayıttaydı
Denizlerin efendisi kim? Orkalar köpekbalığını saniyeler içinde parçaladı

Denizlerin efendisi kim? Orkalar köpekbalığını saniyeler içinde parçaladı
Fermuarını açtı 1 milyon dolar kazandı

Fermuarını açtı 1 milyon dolar kazandı
Ahmet Davutoğlu: Açık söyleyeyim maddi sıkıntılar yaşıyorum

Davutoğlu'ndan olay itiraf: Açık söyleyeyim maddi sıkıntılar yaşıyorum