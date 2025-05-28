TESKOMB 50. Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi

TESKOMB 50. Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi
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TESKOMB'un 50. Olağan Genel Kurulu'nda mevcut başkan Abdulkadir Akgül yeniden başkanlığa seçildi. Akgül, esnafın önemine vurgu yaparak, TESKOMB'un esnafa olan bağlılığını ve desteklerini sürdüreceklerini ifade etti.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği'nin (TESKOMB) 50. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Genel kurulda mevcut başkan, AK Parti Yozgat Milletvekili Abdulkadir Akgül, delegelerin oylarıyla bir kez daha TESKOMB Genel Başkanlığına seçildi.

TESKOMB'un merkez salonunda yapılan genel kurula, Türkiye'nin dört bir yanından kooperatif delegeleri, bölge birliği başkanları ve yöneticiler katıldı.

Genel kurulda güven tazeleyen Abdulkadir Akgül, yaptığı konuşmada teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı: "Bugün burada sadece bir genel kurul gerçekleştirmiyoruz. Aynı zamanda teşkilatımızın birliğini, omuz omuza verdiği mücadeleyi ve esnafa olan bağlılığımızı da tazeliyoruz. Bana ve yönetimimize gösterilen bu büyük güven için tüm delege arkadaşlarımıza, bölge başkanlarımıza ve teşkilat mensuplarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Bu güvene layık olmak için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz."

Akgül, TESKOMB'un esnaf ve sanatkarların en büyük finansal destekçisi olduğuna dikkat çekerek, "Esnafımız bu ülkenin ekonomik hayatının mihenk taşıdır. Onları ayakta tutmak, desteklemek hepimizin boynunun borcudur. TESKOMB olarak Türkiye'nin dört bir yanındaki esnafımızın sesi, nefesi olmaya devam edeceğiz" dedi.

Genel kurulda ayrıca TESKOMB'un geçmiş dönem faaliyet raporları okunarak, gelecek dönem hedefleri delegelerle paylaşıldı.

TESKOMB 5. Bölge Birliği Başkanı Ertan Taşlı genel kurulda yeniden yönetim kurulu üyeliğine seçildi. Taşlı yapılan görev bölümünde Genel Başkan Vekili oldu. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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