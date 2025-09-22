Haberler

Tercan'da Çiftçiler Kış İçin Samanları Hazırlıyor

Tercan'da Çiftçiler Kış İçin Samanları Hazırlıyor
Erzincan'ın Tercan ilçesinde çiftçiler, hayvanlarının kışlık yem ihtiyaçlarını karşılamak için samanları balya haline getirerek hazırlık yapıyor. Geleneksel yöntemlerle yazın toplanan samanlar, kış aylarında hayvanlara besin sağlamak için saklanıyor.

Erzincan'ın Tercan ilçesinde çiftçiler, hayvanlarının kışlık yem ihtiyaçlarını karşılamak için samanları balyalar haline getirerek kışa hazırlık yapıyor.

Kış aylarında küçük ve büyükbaş hayvanlara verilmek üzere samanları saklama geleneği asırlardır devam ediyor. Çiftçiler yazın topladıkları samanları çadırlarda muhafaza ederek kışında hayvanlarını besliyor. Kışın hayvanların aç kalmamaları için harmanlanan samanları muhafaza etmek için önce elekten geçirilen samanların üzeri çadırlarla korunarak kışın hayvanlara verilmesi için hazır hale getiriliyor. Çiftçiler, yazın hayvanlara çobanın baktığını, kışın ise kendilerinin baktığını söyledi. Kış aylarında hayvancılıkla uğraşmanın daha zor olduğunu belirten vatandaşlar, "Yazın samanları toplayıp kışın hayvanlarımıza veriyoruz. Şimdi hazır hale getirip üzerini çadırla kapatacağız. Kışın saman bulmakta çok zorluk çekiyoruz. Şu an topluyoruz hayvanlar için kışında hayvanlarımıza veriyoruz. Şu an bu samanları depolara taşıyıp kışı bekleyeceğiz" diye konuştu. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
