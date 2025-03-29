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Tercan'da Bayram Yoğunluğu: Kuaför ve Berberler Randevu ile Çalışıyor

Tercan'da Bayram Yoğunluğu: Kuaför ve Berberler Randevu ile Çalışıyor
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Ramazan Bayramı'na bir gün kala Erzincan'ın Tercan ilçesinde kuaför ve berberlerde büyük bir yoğunluk söz konusu. Müşteriler bayrama bakımlı girmek için günler öncesinden randevu alırken, berberler gece geç saatlere kadar hizmet vermeye devam ediyor.

Ramazan Bayramı'na 1 gün kala Erzincan'ın Tercan ilçesinde kuaför ve berberlerde bayram yoğunluğu yaşanıyor.

Bayram tıraşına gelen müşterilerin oluşturduğu yoğunluk nedeniyle esnaf randevu ile çalışıyor. Bayrama bakımlı girmek isteyen müşteriler saç ve sakal tıraşı için günler öncesinden berberlere randevu oluşturdu.

Gece geç saatlere kadar müşterilerine hizmet verecek olan berberler randevusuz müşteri kabul etmiyorlar. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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