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Tepebaşı'nda Psikoloji Atölyeleri İçin Kayıtlar Başlıyor

Tepebaşı'nda Psikoloji Atölyeleri İçin Kayıtlar Başlıyor

Tepebaşı Belediyesi 29 Ekim Gençlik Merkezi, Psikoloji Atölyeleri düzenleyecek. Atölye için kayıtlar 31 Temmuz Pazar günü başlayacak.

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Tepebaşı Belediyesi 29 Ekim Gençlik Merkezi, Psikoloji Atölyeleri düzenleyecek. Atölye için kayıtlar 31 Temmuz Pazar günü başlayacak.

Tepebaşı Belediyesi, üç noktada hizmet veren Gençlik Merkezleri ile çocukların ve gençlerin gelişimine destek olmayı ve geleceklerine katkı sağlamayı sürdürüyor. 29 Ekim Gençlik Merkezi, 'İnsan davranışlarının bilinen ve bilinmeyen dünyasına yolculuk yapmaya var mısınız?' sloganıyla Psikoloji Atölyeleri düzenleyecek. Düzenlenecek atölyelerde katılımcılarla psikoloji üzerine konuşmalar gerçekleştirilecek. Altı hafta sürecek olan atölyelerde, 'Felsefeden laboratuvarlara psikoloji, Freud'dan dünyaya psikanaliz, Gestalt terapisi, Hümanistik psikoterapi, Logoterapi, varoluş psikoterapi, rasyonel duygusal davranış terapisi, bilişsel terapi, bilişsel davranışçı terapi' konuları üzerinde konuşulacak.

Psikolog Damla Şahin moderatörlüğünde gerçekleşecek atölyeler için kayıtlar 31 Temmuz Pazar günü online olarak gerçekleştirilecek. 18 yaş üstü vatandaşların katılabileceği atölyeler için kayıt linki 31 Temmuz Pazar günü saat 13.00'te Gençlik Merkezleri'nin "esktgm" adlı sosyal medya hesaplarından paylaşılacak.

Kontenjanların sınırlı olduğu atölyeler ve atölye çalışmaları hakkında bilgi almak isteyenler 29 Ekim Gençlik Merkezi'ne 0222 322 18 45 numaralı telefondan ulaşabiliyor.

ANKA / Yerel

Tepebaşı 29 Ekim gençlik Yerel Haberler

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