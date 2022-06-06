Tepebaşı'nda 'Bir Haziran Akşamı Konseri' - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tepebaşı'nda 'Bir Haziran Akşamı Konseri'

ANKA - Yerel
 - Güncelleme:
Tepebaşı'nda 'Bir Haziran Akşamı Konseri'

Tepebaşı Belediyesi Türk Sanat Müziği Gençlik Korosu tarafından düzenlenen Bir Haziran Akşamı Konseri, Eskişehirli müzikseverlerin beğenisini topladı.

Tepebaşı Belediyesi Türk Sanat Müziği Gençlik Korosu tarafından düzenlenen Bir Haziran Akşamı Konseri, Eskişehirli müzikseverlerin beğenisini topladı.

Tepebaşı Belediyesi TSM Gençlik Korosu, düzenlenen konser programları ile Eskişehirlilerle buluşmaya devam ediyor.

İdil Çeliker'in şefliğinde çalışmalarını sürdüren koro, bu kez 'Bir Haziran Akşamı Konseri' ile müzikseverler ile buluştu. Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde birbirinden güzel eserleri başarı ile seslendiren koroya, Eskişehirliler de eşlik etti.

Konser sonunda Çeliker ve TSM Gençlik Korosu, izleyiciler tarafından uzun süre alkışlandı.

ANKA / Yerel

Tepebaşı gençlik Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.
title