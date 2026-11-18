Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde yaşayan 47 yaşındaki Levent Ertaş, 11 yaşında çırak olarak başladığı televizyon tamirciliğini 36 yıldır sürdürüyor.

Mesleğe tüplü televizyonların tamiriyle başlayan Levent Ertaş, yıllar içinde siyah beyaz ekranlardan renkli televizyonlara, plazma ve LED modellere uzanan teknolojik değişime tanıklık ettiğini söyledi. Teknolojide yaşanan gelişmeleri yakından takip eden Ertaş, değişen televizyon sistemlerine uyum sağlayarak mesleğini ilk günkü heyecanıyla sürdürdüğünü ifade etti. Ertaş, mesleğe başladığı ilk yıllardan bugüne televizyon teknolojisinde büyük değişimler yaşandığını belirterek, "Teknoloji değiştikçe biz de kendimizi geliştiriyoruz. Yaklaşık 36 yıldır bu mesleği severek yapıyorum. Daha 11 yaşındayken duyduğum merak sayesinde bu işe adım attım. İlk zamanlarda tüplü televizyonların tamiriyle uğraşıyorduk. Yıllar içerisinde televizyonlar değişti, yeni sistemler ve teknolojiler ortaya çıktı. Biz de bu değişime ayak uydurarak kendimizi sürekli yeniledik. Bugün plazma ve LED televizyonların tamirini yapıyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı