Tekirdağ'da hamsi izdihamı: 3 ton hamsi dağıtıldı

Tekirdağ'da düzenlenen 2. Hamsi ve Mıhlama Festivali'nde yaklaşık 3 ton hamsi ücretsiz dağıtılırken, vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Festival, Karadeniz'in kültürel zenginliklerini sergilemenin yanı sıra kente ekonomik katkı sağladı.

Tekirdağ'da düzenlenen "2. Hamsi ve Mıhlama Festivali"nde yaklaşık 3 ton hamsi ücretsiz dağıtılırken, alanda uzun kuyruklar oluştu.

Karadeniz İlleri Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nce Karadeniz Mahallesi'nde gerçekleştirilen festival yoğun ilgi gördü. Festival alanına gelen vatandaşlar, Trabzon ekmeği, Akçaabat köftesi, Vakfıkebir tereyağı başta olmak üzere Karadeniz Bölgesi'ne özgü ürünlerin yer aldığı stantları gezdi, kemençe eşliğinde horon oynadı.

Hamsi için metrelerce kuyruk

Festival kapsamında kurulan ızgaralarda pişirilen yaklaşık 3 ton hamsi vatandaşlara ücretsiz olarak ikram edildi. Hamsiden tatmak isteyenler uzun kuyruklar oluştururken, oluşan kalabalık dronla havadan görüntülendi.

Dernek Başkanı Muharrem Akyüz, gazetecilere yaptığı açıklamada, 10 bin kişilik hamsinin festival alanında hazırlandığını söyledi. Akyüz, "Burada hamsi bir temsil. Önemli olan aynı çimende buluşmak. Karadeniz'in gücü, bizim kardeşliğimiz, hamsi ve mıhlamanın birleştiriciliği. Herkesi bekliyoruz" dedi.

Etkinliğe İstanbul, Çanakkale, Edirne ve Kırklareli'nden de katılım olduğunu belirten Akyüz, festivalin kente ekonomik katkı sağladığını vurgulayarak, "Bütün oteller dolu. Akşam gezdim, dolaştım. Bu tip hareketin her yere katkısı var. Bunların artması lazım. Her şeyden önemlisi bütün Türkiye burada. Türkiye'nin renklilikleri ve farklılıkları burada herkes aynı horon halkasında buluşuyorlar. Kimse kimseyi ayırmaksızın aynı tencereden mıhlamayı ve aynı ızgarada pişen hamsiyi bölüşüyoruz. Bu çok güzel bir şey" ifadelerini kullandı.

Hamsi ve Mıhlama Festivali, bu gece düzenlenecek Selçuk Balcı konseriyle sona erecek. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
