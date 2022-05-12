Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Engelli Gençlerin Hayalini Gerçekleştirdi

TEKİRDAĞ (ANKA) -

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Çorlu Kent Konseyi ile birlikte 10- 16 Mayıs Engelliler Haftasında engelli bireylerin hayallerini gerçekleştirdiği bir etkinliğe imza attı. Çorlu İtfaiyesinde düzenlenen etkinlik kapsamında engelli gençler bir günlüğüne itfaiye eri oldu.

Çorlu İtfaiyesinde görev yapan itfaiye erlerinden yangına müdahale eğitimi alan gençler, itfaiye kıyafeti giyerek temsili ardından temsili yangın söndürmeye katıldı. İtfaiye hortumu ile yangına su sıktı. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Cengiz Çelik ve Çorlu Kent Konseyi Engelli Meclis Başkanı Yasemin Ayyüksel'in de katıldığı etkinlikte engelli gençler itfaiyeci olmanın keyfini yaşadı.

" ENGELLİ VATANDAŞLARIMIZIN YANINDAYIZ VE BUNDAN SONRA DA YANLARINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Konu ile ilgili açıklama yapan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, "Engelli bireylerimiz hayatın her alanında var olarak fırsat verildiğinde ne denli önemli başarılara imza atabildiklerini her geçen gün ortaya koymaktadırlar. Bizlere düşen görev onların önündeki engelleri kaldırmak ve fırsat eşitliğini sağlamaktır. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak engelli vatandaşlarımızın yanındayız ve bundan sonra da yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi.