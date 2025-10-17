Haberler

TEI, TULİP Çevre Ödülleri'nde Ödüllendirildi

TULİP Sürdürülebilirlik Merkezi tarafından verilen TULİP Çevre Ödülleri'nde TEI, sürdürülebilirlik çalışmalarından dolayı ödül aldı. TEI, atık yağları geri kazanarak Türkiye ekonomisine katkıda bulundu.

TULİP Sürdürülebilirlik Merkezi tarafından Birleşmiş Milletler Sürdürülebilirlik Kalkınma Amaçları doğrultusunda firmaların gerçekleştirdiği çalışmaların ödüllendirildiği TULİP Çevre Ödülleri kapsamında Teı, çalışmalarıyla ödüle layık görüldü.

Ödül, BM Sürdürülebilirlik Kalkınma Amaçları'nın 8'inci maddesi olan "İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme" alanında verildi. TEI bu ödülü üretim faaliyetleri sonucu atık madde olarak toplanan atık yağların Türkiye ekonomisine yeniden kazandırılması üzerine gerçekleştirdiği çalışmalarla kazandı.

Türkiye'nin havacılık motorlarındaki milli gücü TEI, üretim faaliyetlerini çevresel etkileriyle de ele alıyor ve atık yönetiminden enerji verimliliğine, doğal kaynakların korunmasından, endüstriyel simbiyoz uygulamalarına kadar birçok alanda farklı projeler yürütüyor. Bu çalışmaların bir örneği olan "Atık Yağların Geri Kazanımı" projesiyle, TEI tesislerinden toplanan motor ve hidrolik atık yağlar, tesis dışında yüzde 80 oranında geri dönüştürülerek, hidrolik yağ, motor yağı, gres gibi madeni yağların ve asfaltik malzemelerin üretimi için Türkiye ekonomisine geri kazandırıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
