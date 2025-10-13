Haberler

TEI, İnovaLİG 2025 Ödüllerinde Birincilik Elde Etti
Türkiye'nin ilk inovasyon geliştirme programı İnovaLİG 2025'te TEI, İnovasyon Organizasyonu ve Kültürü kategorisinde birinci olarak şampiyon oldu. Ödül töreninde TEI'nin inovasyon kültürünü başarılı bir şekilde içselleştirdiği vurgulandı.

Türkiye'nin ilk inovasyon geliştirme programı olan ve en inovatif şirketlerin seçildiği İnovaLİG 2025 ödüllerinde Teı, İnovasyon Organizasyonu ve Kültürü kategorisinde 1'inci seçilerek şampiyon oldu.

Ticaret Bakanlığının desteği ve Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM) ev sahipliğinde bu yıl 12'ncisi düzenlenen Türkiye Innovation Week'in son gününde gerçekleştirilen İnovaLİG Şampiyonları Ödül Töreni kapsamında TEI'nin birincilik ödülünü, İş Geliştirme ve Satış Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Kain, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat'tan aldı. İnovasyon Organizasyonu ve Kültürü kategorisinde şirketlerin mevcut organizasyon ağlarının inovasyon yönetimine sağladığı katkılar ve bu kapsamda oluşturulan inovasyon kültürününün şirket içerisindeki içselleştirilmeleri değerlendirildiği belirtildi. Bu kategoride TEI'nin aldığı ödülün inovasyonu bir kurum kültürü haline getiren vizyonunun göstergesi olduğu vurgulandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
