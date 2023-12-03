TDV'nin düzenlediği 9. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu sona erdi

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından Konya'da düzenlenen 'Gençlik ve Din Algısı' temalı 9. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu, değerlendirme oturumunun yapılmasının ardından sona erdi. Sempozyumda gençler, 'Gençlik ve Değerler', 'Gençlik ve Din Algısı', 'Gençlik ve İnanç' ve 'Gençlik ve İslam Dünyasından Örnekler' gibi konuları tartıştı.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından Konya'da düzenlenen "Gençlik ve Din Algısı" temalı 9. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu, değerlendirme oturumunun yapılmasının ardından sona erdi.

52 ülkeden 205 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen 9. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Konya'da bir otelde 3 gün boyunca sürdü. "Gençlik ve Değerler", "Gençlik ve Din Algısı", "Gençlik ve İnanç" ve "Gençlik ve İslam Dünyasından Örnekler" gibi konu başlıklarının münazara edildiği sempozyum, öğrencilere katılım belgesi ve hediye takdiminin ardından sona erdi.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Huriye Martı ve TDV Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Çetin, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine sempozyuma ilişkin açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Martı yaptığı konuşmada, TDV'nin dünyanın birçok ülkesinden binlerce öğrenciye burs verdiğine dikkati çekti. Öğrencilerin akademik anlamda en güzel şekilde yetişmelerini amaçladıklarını vurgulayan Martı, "Farklı coğrafyalardan gelen misafir öğrencilerin birlikte İslam kültür medeniyetine katkı sunmayı hedefleyen bir vakıf. Sempozyumlarında aslında böyle önemli bir noktada ciddi bir vazife icra ettiğini söyleyebiliriz" diye konuştu.

Dünyanın farklı coğrafyalarında öğrenim gören öğrencileri buluşturduklarını belirten Martı, "Türk-İslam medeniyetini öğrenmelerini ve bu medeniyeti tekrar ülkelerine geri döndüklerinde bunları yaşatmaları bizler için çok kıymetli. Sempozyumda konuşanlar bizzat gençler olduğu için gençlerin hem fikirlerin dile getirmek hem ideallerini ifade etmek ve endişelerini sorunlara çözüm tekliflerini sunma gibi bir fırsatı sağlıyor" ifadelerini kullandı.

TDV Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Çetin ise yaptığı konuşmada, sempozyumda 27 tebliğci olduğunu aktardı. 27 tebliğcinin 10 tanesinin uluslararası kimlik taşıdığını kaydeden Çetin, "Tabiri caizse İslam dünyasının birçok coğrafyasını buraya taşımış olduk. Bu ortamda 3 gün boyunca birbirimiz ile aynı konuları konuştuk. Dertlerimizi birbirimize kaynaştırdık ve aşılamış olduk. Çok verimli bir program oldu. Gençlerimiz sadece buraya gelerek bu programı icra etmediler. Aynı zamanda Hazreti Mevlana'nın da misafiri oldu" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan etkinlikte, sempozyumu anlatan video yarışması da düzenlendi. Yarışmayı kazanan öğrencilere bin 500 lira değerinde kitap çeki hediye edildi. - KONYA