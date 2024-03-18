Üye Girişi
Haberler

TCDD Genel Müdürlüğü'nden Kırklareli ve Edirne'de ilaçlama çalışması

Güncelleme:

TCDD Genel Müdürlüğü, 18 Mart-22 Mart tarihleri arasında Kırklareli ve Edirne il sınırları içindeki hat, gar ve istasyonları arasında ilaçlama çalışması yürütüleceğini duyurdu. İlaçlama çalışmasının insan ve hayvan sağlığına zararlı olabileceği belirtilerek vatandaşların dikkatli olmaları istendi.

TCDD Genel Müdürlüğü, 18 Mart- 22 Mart tarihleri arasında Kırklareli ve Edirne il sınırları içindeki hat, gar ve istasyonları arasında ilaçlama çalışması yürütüleceğini duyurdu.

TCDD Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 18 Mart'ta Büyükmandıra - Pehlivanköy, 19 Mart'ta Pehlivanköy - Hudut, 20 Mart'ta Pehlivanköy - Edirne, 21 ile 22 Mart'ta Edirne - Kapıkule gar ve istasyonları arasında ilaçlama çalışması yürütüleceği belirtildi.

Yapılacak olan çalışmada kullanılacak ilaçların insan ve hayvan sağlığını etkileyici özellik taşıması sebebiyle tehlike oluşturduğunun vurgulandığı açıklamada "Belirtilen demir yolu hat kesimleri ile istasyonların çevresinde vatandaşların dikkatli olmaları gerekmektedir. Demir yolu güzergahı ve yakınındaki arazilerde ilaçlama tarihlerinden itibaren 10 gün boyunca vatandaşların ilaçlama yapılan sahaya yaklaşmamaları, belirtilen yerlerde hayvanlarını otlatmamaları, ot hasadı ve arıcılık faaliyetlerinde bulunmamaları önemle duyurulur" ifadeleri kullanıldı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kırklareli 18 Mart 22 Mart Edirne Ulaşım Çevre Yerel Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Yalçın Ertaş kimdir? AK Parti Konya- Ilgın Belediye Başkan adayı Yalçın Ertaş kaç yaşında, nereli? Mehmet Badem kimdir? AK Parti Konya- Kadınhanı Belediye Başkan adayı Mehmet Badem kaç yaşında, nereli? Mehmet Yaka kimdir? AK Parti Konya- Karapınar Belediye Başkan adayı Mehmet Yaka kaç yaşında, nereli? Hasan Kılca kimdir? AK Parti Konya- Karatay Belediye Başkan adayı Hasan Kılca kaç yaşında, nereli? Murat Ünver kimdir? AK Parti Konya- Kulu Belediye Başkan adayı Murat Ünver kaç yaşında, nereli? Nafiz Solak kimdir? AK Parti Konya- Sarayönü Belediye Başkan adayı Nafiz Solak kaç yaşında, nereli? Mustafa Kavuş kimdir? AK Parti Konya- Meram Belediye Başkan adayı Mustafa Kavuş kaç yaşında, nereli? Kasım Çelebi kimdir? Zafer Partisi Erzurum Yakutiye Belediye Başkan Adayı Kasım Çelebi kaç yaşında, nereli? Ahmet Pekyatırmacı kimdir? AK Parti Konya- Selçuklu Belediye Başkan adayı Ahmet Pekyatırmacı kaç yaşında, nereli? Mehmet Tutal kimdir? AK Parti Konya- Seydişehir Belediye Başkan adayı Mehmet Tutal kaç yaşında, nereli? Osman Arı kimdir? AK Parti Konya- Taşkent Belediye Başkan adayı Osman Arı kaç yaşında, nereli? Hasan Koçer kimdir? AK Parti Konya- Yalıhüyük Belediye Başkan adayı Hasan Koçer kaç yaşında, nereli? Ali Konak kimdir? AK Parti Konya- Yunak Belediye Başkan adayı Ali Konak kaç yaşında, nereli? Serdar Köksal kimdir? Zafer Partisi Erzurum Tortum Belediye Başkan Adayı Serdar Köksal kaç yaşında, nereli? Muhammed Akbey kimdir? Zafer Partisi Erzurum Pasinler Belediye Başkan Adayı Muhammed Akbey kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title