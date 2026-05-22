Haberler

Gmis'ten Tunçbilek'te İşten Çıkarılan 226 Madenciye Destek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya Tavşanlı'daki Ege Taşkömür Madencilik'te çalışan işçiler, alacakları ve iş güvenliği eksiklikleri nedeniyle eylem başlattı. Şirket 226 işçinin iş akdini feshederken, GMİS yöneticileri bölgeye giderek destek verdi.

(KÜTAHYA) - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Tunçbilek Beldesi'nde çalışan Ege Taşkömür Madencilik işçileri, toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan alacakları, kömür yardımları ve iş güvenliği eksiklikleri nedeniyle başlattıkları eylemi sürdürüyor. Şirketin, 226 işçinin iş akdini feshetmesinin ardından, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) yöneticileri işçilere destek vermek üzere bölgeye giderek firma yetkilileriyle görüştü.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Tunçbilek Beldesi'nde faaliyet gösteren Ege Taşkömür Madencilik bünyesinde çalışan maden işçilerinin, toplu iş sözleşmesinden doğan hak edişleri, kömür yardımları ile iş sağlığı ve güvenliği eksiklikleri nedeniyle 13 Mayıs'ta başlattıkları eylem sürüyor. İşçiler, uzun süredir ödenmediğini öne sürdükleri ücret, sosyal haklar ve kömür yardımlarının yanı sıra çalışma koşullarındaki eksikliklerin giderilmesini talep ederek iş bırakma eylemi başlattı.

Eylemin ardından şirket tarafından yapılan açıklamada, "Şirketimizin çalışan ücretleri, sosyal haklar ve yasal yükümlülükler bakımından yerine getirilmemiş herhangi bir borcu veya yükümlülüğü bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi. Ancak işçiler, açıklamadan iki gün sonra alacaklarının bir kısmını kapsayan yaklaşık 12 milyon liranın hesaplarına yatırıldığını belirtti.

İşçilere dün kalan alacakların da hesaplara yatırılacağı yönünde bilgi verildiği öğrenildi. Ancak gece saatlerinde şirket yönetiminin, aralarında deneme sürecindeki 48 işçinin de bulunduğu toplam 226 madencinin iş akdini feshettiği bildirildi. Fesih işlemlerinin, İş Kanunu'nun işverene "ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller" gerekçesiyle tazminatsız ve derhal fesih hakkı tanıyan 25/2 maddesi kapsamında yapıldığı belirtildi.

Kurban Bayramı öncesinde gerçekleştirilen işten çıkarmaların ardından GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu ile Genel Sekreter Yener Arslanbuğa, firma yetkilileri ve işçilerle görüşme gerçekleştirdi. Basın açıklamasında konuşan Mutlu, işletmede çalışan yaklaşık 450 işçiden 370'inin yaşanan sorunlar nedeniyle yetkili sendikadan istifa ederek GMİS'e üye olduğunu söyledi.

Şirketin işçilerin alacaklarını ödememek için çeşitli yöntemlere başvurduğunu öne süren Mutlu, sendika olarak bugüne kadar işveren ile işçiler arasında çözüm sağlamak amacıyla iyi niyetli bir yaklaşım sergilediklerini ifade etti. İşçilerin işten çıkarılma tehdidiyle baskı altında tutulmaya çalışıldığını savunan Mutlu, çalışanların yalnızca yasal haklarını talep ettiğini kaydetti.

Kaynak: ANKA
CHP itiraz etti, Yüksek Seçim Kurulu 'mutlak butlan' gündemiyle toplandı

CHP'den bir kritik adım daha! YSK olağanüstü toplandı

Finansal İstikrar Komitesi toplandı: Türkiye ekonomisi şoklara karşı dayanıklı

Butlan kararı sonrası Bakan Şimşek'ten "Dayanıklıyız" mesajı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Devlet hastanesinde çalışan temizlik görevlisinin maaşı Müge Anlı'yı şoke etti

Devlet hastanesinde çalışan hademenin maaşını duyunca inanamadı
Davutoğlu: Alınan mutlak butlan kararının siyaseti dizayn etme çabası olduğu açıktır

"Mutlak butlan" sessizliğini gece yarısı paylaşımıyla bozdu
Beşiktaş'ta eğlence mekanında tartıştığı işletmeciyi vurdu; şüpheli yakalandı

Ünlü işletmeci kendi mekanında vuruldu
Norveç ya da İsveç değil Bitlis! Görüntülemek için 10 gün boyunca uğraştılar

Norveç değil Türkiye! Görüntülemek için 10 gün boyunca uğraştılar
Aykut Kocaman'ı kızdıran soru

Aykut Kocaman'ı kızdıran soru
Ersun Yanal Türkiye'yi terk etti! İşte yerleştiği o ülke

Türkiye'yi terk etti! İşte yerleştiği ülke
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Akın karar sonrası Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti

Özel'e soğuk duş! Karar sonrası soluğu Kılıçdaroğlu'nun yanında aldı