Tavşanlı'da Bin Fidan Toprakla Buluştu

Tavşanlı'da Bin Fidan Toprakla Buluştu
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Tavşanlı'da Bin Fidan Toprakla Buluştu
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde düzenlenen fidan dikim etkinliği ile doğa sevgisi ve çevre bilinci artırıldı. 'Köklerinden Hayat Var' sloganıyla gerçekleştirilen organizasyonda, bin fidan toprakla buluşturuldu.

Tavşanlı'da bin fidan toprakla buluştu, sanayi ile doğa el ele

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde doğa sevgisi ve çevre bilincini artırmak amacıyla düzenlenen fidan dikim etkinliği yoğun ilgi gördü. "Köklerinden Hayat Var" sloganıyla hayata geçirilen organizasyon, Kütahya Orman Müdürlüğü ile Tavşanlı Ticaret ve Sanayi Odası Kadın Girişimciler Kurulu iş birliğinde Tavşanlı Organize Sanayi Bölgesi'nde gerçekleştirildi.

Etkinlik kapsamında bin fidan toprakla buluşturuldu. Doğaya katkı sağlamak ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakmak amacıyla düzenlenen programa, Tavşanlı Kaymakamı Hayrettin Baskın, ilçe protokolü üyeleri, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi öğrencileri ve bölgede faaliyet gösteren fabrikaların personeli katıldı.

Katılımcılar, birlikte üretmenin ve doğaya katkı sunmanın gururunu yaşadıklarını ifade ederken, organizasyonda emeği geçen kurumlara ve gönüllülere teşekkür edildi. Etkinliğin, sanayi ve doğanın uyum içinde var olabileceğine dair güçlü bir mesaj verdiği vurgulandı.

Tavşanlı Ticaret ve Sanayi Odası Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Şule Arslan Ozan, etkinliğe ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Tavşanlı Ticaret ve Sanayi Odası Kadın Girişimciler Kurulu olarak bin fidanı toprakla buluşturuyoruz. Özellikle Organize Sanayi Bölgesi'ni tercih ettik çünkü kadınların sanayide yalnızca istihdamla değil, doğa ve çevre dostu yaklaşımlarla da var olduğunu göstermek istedik. Bu etkinliklerimizi her yıl sürdürmeyi planlıyoruz. Kadınlarımızın adını burada yaşatmak, her biri adına birer fidan dikmek bizler için çok anlamlı. Ayrıca ileride bu bölgelerde hava kirliliğinin artabileceği öngörüsüyle bol oksijen üreten ağaçları doğaya kazandırmayı amaçladık.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / TUNA İŞLEYEN - Yerel
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