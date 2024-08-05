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Tavan kliması takılı kamyon ve tırların TÜVTÜRK muayene istasyonlarında mağduriyet yaşanıyor

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Niğde Şoförler Odası Başkanı Halil İbrahim Kızıltan, tavan kliması takılı kamyon ve tırların TÜVTÜRK muayene istasyonlarında ağır kusurlu olarak işlem gördüğünü belirtti. Kızıltan, bu durumun araç sahiplerinin mağduriyetine yol açtığını söyledi.

Tavan kliması takılı kamyon ve tırların TÜVTÜRK muayene istasyonlarında ağır kusurlu olarak işlem gördüğünü belirten Niğde Şoförler Odası Başkanı Halil İbrahim Kızıltan; uygulamanın araç sahiplerinin mağduriyetine yol açtığını söyledi.

Kızıltan; "Son yıllarda artan hava sıcaklıkları nedeniyle, kamyon, tır gibi ticari araçlara tavan kliması takılması talebi hızla artış gösterdi. Ancak TÜVTÜRK Muayene İstasyonlarında bu işlemi yaptıran araçların ağır kusurlu olarak işlem gördüğü yönünde odamıza şikayetler gelmeye başladı" dedi. Konuyla ilgili olarak muayene istasyonları yetkilileri ile görüşmeler gerçekleştirdiklerini ifade eden Kızıltan; tavan kliması nedeniyle yaşanan bu sorunun çözümü için mücadele edeceklerini belirtti.

Kızıltan, "İlimizde ve ülkemizde kamyon ve tır gibi ticari çalışan araçlara tavan kliması takılması havaların sıcak olması nedeniyle fazlasıyla arttı. Tavan kliması takılan araçlara TÜVTÜRK Muayene İstasyonu tarafından ağır kusurlu olarak işlem gördüğü şikayeti alıyoruz. Bu konuda Türkiye Şoförler Federasyonu ve TÜVTÜRK Muayene İstasyonu yetkilileri ile yapılan görüşmeler neticesinde ilerleyen günlerde bu mağduriyetin giderileceğine dair gerekli çalışmaların başlatıldığını belirtmek isterim. Şoförlerimizin mağdur olmaması için bu konunun takipçisi olacağız" dedi. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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