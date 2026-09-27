Haberler

Tatvan'dan Muş'taki Murat Köprüsü'ne doğru 50 bisikletçi 100 kilometre pedal çevirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tatvan'dan Muş'taki Murat Köprüsü'ne doğru 50 bisikletçi 100 kilometre pedal çevirdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tatvan'dan yola çıkan yaklaşık 50 bisikletçi, Muş'un tarihi ve doğal güzelliklerini keşfetmek için yaklaşık 100 kilometrelik parkurda pedal çevirdi. Etkinlikte hedef, Muş'taki Tarihi Murat Köprüsü'ne ulaşmak; dönüşün ise araçlarla yapılacağı belirtildi.

Bitlis'in Tatvan ilçesinden yola çıkan yaklaşık 50 bisikletçi, Muş'un tarihi ve doğal güzelliklerini keşfetmek amacıyla yaklaşık 100 kilometrelik parkurda pedal çevirdi.

Bitlis Nemrut Jeopark Spor Kulübü tarafından düzenlenen bisiklet etkinliği kapsamında Tatvan sahilinden hareket eden bisikletçiler, Muş istikametine doğru yola çıktı. Etkinliğe Bitlis Yeşilay, Muş Yeşilay ve Muş Bisiklet Derneği (MUBİT) de destek verdi. Yaklaşık 100 kilometrelik parkurda pedal çevirecek olan bisikletçilerin hedefi, Muş'ta bulunan Tarihi Murat Köprüsü'ne ulaşmak oldu. Etkinlikle hem bisiklet kültürünün yaygınlaştırılması hem de bölgenin doğal ve tarihi güzelliklerinin tanıtılması amaçlandı.

Muş Bisiklet Derneği'nden Veysel Asya, etkinliğe yaklaşık 50 kişinin katıldığını belirterek, bisiklet kültürünü farklı coğrafyalarda yaygınlaştırmayı hedeflediklerini söyledi. Asya, "Amacımız bisiklet kültürünü bütün doğada ve bütün coğrafyada yaymaya çalışmak. Doğayla ve Muş'taki Selçuklu tarihini biraz daha yakından tanımak istiyoruz. Tatvan'dan Muş Murat Köprüsü'ne kadar pedallayacağız. Güzel, keyifli bir tur olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

Tatvan'dan başlayan bisiklet turunda sporcuların gün içerisinde Tarihi Murat Köprüsü'ne ulaşması hedeflenirken, etkinlik sonrasında dönüşün araçlarla gerçekleştirileceği belirtildi.

Bisikletçiler, yaklaşık 100 kilometrelik parkur boyunca hem spor yaparak hem de bölgenin doğal ve tarihi güzelliklerini yakından görerek pedal çevirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 19 sitede yayınlandı.
AK Parti'den Fatma Betül Sayan Kaya'nın istifası sonrası ilk açıklama

AK Parti'den Fatma Betül Sayan Kaya'nın istifası sonrası ilk açıklama
'Hala iyi insanlar var' dedirten hareket! 2 dairesini öğrenci bursu için bağışladı

"Hala iyi insanlar var" dedirten hareket!
Fon soruşturması derinleşiyor! Erdin Özel gözaltına alındı

Fon soruşturması derinleşiyor! Erdin Özel gözaltına alındı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail Gazze’deki ağır yıkımı yanlışlıkla yayınladı

Apar topar sildiler ama artık çok geçti
Ya herro ya merro! İşte Galatasaray'ı 21 günde bekleyen zorlu süreç

Ya herro ya merro! 21 günde ya tarih yazacak ya da başı epey ağrıyacak
Şener Şen, 'Zengin Mutfağı' oyunu ile KKTC'de sahne aldı

Kim der 84 yaşında! Sahnedeki performansı hayran bıraktı
Aziz Yıldırım'dan Ollie Watkins açıklaması

Aziz Yıldırım: Transferi için 1 ay uğraştık, Türkiye'yi istemedi
Gençleşmek için Vietnam’a gitti, sonuç Türk uzmanların tepkisini çekti

Gençleşmek için Vietnam'a gitti! Son görüntüsü Türk uzmanları kızdırdı
Aziz Yıldırım, 2 yeni dev projeyi tanıttı

Aziz Yıldırım, 2 yeni dev projeyi tanıttı
Denizli'de U14 maçında korku dolu anlar! Dili boğazına kaçan 13 yaşındaki futbolcuyu sağlık görevlisi kurtardı

Maçta dili boğazına kaçtı! Genç futbolcuyu o müdahale kurtardı