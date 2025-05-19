Tatilde Dönüş Yoğunluğu İstanbul Yolunda

Tatilde Dönüş Yoğunluğu İstanbul Yolunda
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19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı tatilinin de eklenmesiyle 3 günlük tatilden dönen tatilciler, Tekirdağ-İstanbul yolunda yoğunluğa sebep oldu. Özellikle Çorlu Yenice Kavşağı ve Gümüşyaka-Kınalı mevkisinde araç kuyrukları oluştu.

Hafta sonu tatilinin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı tatiliyle birleşmesi sonucu oluşan 3 günlük tatilin ardından İstanbul'a dönen tatilciler, Tekirdağ- İstanbul yolunda yoğunluğa sebep oldu.

19 Mayıs tatilinin hafta sonu ile birleşmesiyle oluşan 3 günlük tatilin ardından İstanbul'a dönen tatilciler, Tekirdağ- İstanbul yolunda yoğunluğa sebep oldu. Tatilcilerin dönüşe geçmesiyle birlikte özellikle Çorlu Yenice Kavşağı ve Gümüşyaka-Kınalı mevkisinde zaman zaman araç kuyrukları oluştu. İstanbul istikametinde ilerleyen sürücüler, yer yer dur-kalk yaparak trafikte ilerlemek zorunda kaldı. Yoğunluğun artması üzerine Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, kavşak ve ana arterlerde trafik akışını rahatlatmak için çalışma başlattı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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