Tatbikat dönüşü kazaya müdahale ettiler

TRABZON - Trabzon'da takla atan otomobilde sıkışan sürücüye, tatbikattan dönen AKUTekipleri müdahale etti. Kurtarılan 2 kişi ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, Trabzon'un Akçaabat ilçesinden Düzköy istikametine gitmekte olan otomobil sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu Helvacı mevkiinde yoldan çıkarak takla attı.

Bu sırada Düzköy ilçesinden tatbikattan dönüşte kaza yerinden geçen AKUT Giresun ekibi, Burak A. ve Fehmi M. isimli yaralıları sıkıştıkları araçtan çıkardıktan sonra olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye sevk edildi.