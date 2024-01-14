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Tarsus Belediyesinde Kadrolu İşçilere Yüzde 100 Zam

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Tarsus Belediyesindeki kadrolu işçiler için 2024 yılı toplu sözleşme görüşmeleri rekor bir zamla tamamlandı. Kadrolu işçi maaşlarına yüzde 100 artış yapıldığı sözleşme, Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan ile DİSK Genel İş Sendikası tarafından imzalandı.

Tarsus Belediyesindeki kadrolu işçiler için 2024 yılı toplu sözleşme görüşmeleri rekor bir zamla tamamlandı. Kadrolu işçi maaşlarına yüzde 100 artış yapıldığı sözleşme, Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan ile DİSK Genel İş Sendikası tarafından imzalandı.

Tarsus Belediyesinde kadrolu işçileri ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmeleri, işçiyi memnun eden rekor bir zam kararıyla tamamlandı. Atılan imza ile kadrolu işçinin 2024 yılında alacağı ücrette yüzde 100 zam ile önemli oranda iyileştirme sağlandı.

Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan da imzaladıkları yeni toplu sözleşmenin hayırlı olmasını temenni etti. Belediyecilik hizmetlerinde bir başarıya imza attıklarını dile getiren Bozdoğan, "Bunu tüm mesai arkadaşlarımızla birlikte yapıyoruz. Gece gündüz kışın soğukta yazın sıcakta fedakarca çalışıyorsa, biz bu hakkı teslim etmeliyiz. DİSK Genel İş Sendikası ile belediyemiz arasında 4857 sayılı kanuna tabi kadrolu işçilerimizin toplu iş sözleşmesi yüzde 100 artış yapılarak yenilenmiştir. Artan enflasyon ve ekonomik sıkıntıda tüm işçilerimizin yanı başındayız. Tüm kadrolu işçi personellerimize hayırlı olsun" dedi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Haluk Bozdoğan Tarsus Belediye Yerel Ekonomi Güncel Haberler

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