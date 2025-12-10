'Tarımda kadın eli' projesi için iş birliği protokolü imzalandı

"Tarımda Kadın Eli Projesi" kapsamında, kırsalda yaşayan kadınların tarımsal üretimde daha etkin hale gelmesi, mesleki yeterliliklerinin artırılması ve bölge ekonomisine katılımlarının güçlendirilmesi amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası, TOBB Erzurum Kadın Girişimciler Kurulu, Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü, Ziraat Fakültesi, Bitkisel Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi, Yakutiye Kaymakamlığı/Yakutiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü arasında yapılan iş birliği; kırsaldaki kadınlara eğitimler verilmesini, tarım alanında teknik bilgi ve becerilerinin geliştirilmesini ve üretim süreçlerine aktif katılımlarının artırılmasını kapsıyor.

Protokol; kadınlara yönelik eğitim programlarının hazırlanması, uygulama alanlarında tarımsal üretimin gerçekleştirilmesi, teknik gezilerin düzenlenmesi ve proje faaliyetlerinin tüm kurumlarla koordineli şekilde yürütülmesine ilişkin görevleri içeriyor.

İki yıl süreyle geçerli olacak iş birliği doğrultusunda taraflar, tarımsal üretim ve kadın girişimciliğini desteklemeye yönelik çalışmaları ortak şekilde yürütecek.

Protokol; Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Yakutiye Kaymakamı Tuncay Kaldırım, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve ETSO Başkanı Saim Özakalın ile TOBB Erzurum Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Kübra Alioğulları tarafından rektörlük makamında imzalandı. - ERZURUM