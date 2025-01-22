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Tarım ve Orman Müdürü'nden Üniversiteye Ziyaret

Tarım ve Orman Müdürü'nden Üniversiteye Ziyaret
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Muğla Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar ile bölgedeki tarım sektörünün gelişimine yönelik iş birliği ve projeler üzerine görüştü. Zeytinyağı Kalite Yarışması kapsamında yapılacak analizlerin üniversite laboratuvarlarında gerçekleştirileceği belirtildi.

Muğla Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar'ı makamında ziyaret etti. Görüşmede, bölgedeki tarım sektörünü geliştirmek amacıyla iş birliğinin güçlendirilmesi ve çeşitli projeler üzerinde duruldu.

Ziyaretin en dikkat çeken konusu, Zeytinyağı Kalite Yarışması çerçevesinde yapılacak analizlerin üniversitenin laboratuvarlarında gerçekleştirilmesi oldu. İl Müdürü Barış Saylak, "Üniversitemizin bilgi birikimi ve teknik altyapısından faydalanarak bölge tarımını geliştirmek için önemli adımlar atıyoruz. Zeytinyağı Kalite Yarışmamız için sağladıkları analiz desteği, bu iş birliğinin değerini bir kez daha ortaya koyuyor. Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Turhan Kaçar'a destekleri ve misafirperverliği için teşekkür ediyorum" dedi.

Rektör Prof. Dr. Turhan Kaçar ise, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi olarak bölgenin tarımsal ve ekonomik kalkınmasına katkı sağlamak için çalışmalarını sürdüreceklerini vurgulayarak, "Bu doğrultuda Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüzle yürüttüğümüz ortak projeler, tarım sektörüne katma değer sağlamaya devam edecektir. Sayın Barış Saylak'a nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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