Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden Çiftçi Toplantıları

Köşk İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Cuma Buluşmaları Çiftçi Toplantıları kapsamında Ahatlar, Koçak ve Sarıçam Mahallelerinde üreticilerle bir araya geldi. İlçedeki üreticilerin bilinçlendirilmesi ve tarımsal verimliliğin artırılması amacıyla düzenlenen toplantılarda, 2025 Genel Tarım Sayımı, Bitkisel ve Hayvansal Üretimdeki Yeni Destekleme Modeli, Şap Hastalığı, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi, Zeytinde Hastalık ve Zararlılarla Mücadele, İncirde Mikotoksinler ve Aflatoksin ile Kestane Gal Arısı Zararlısı gibi önemli konularda bilgilendirmeler yapıldı. Toplantılarda ayrıca üreticilerin yaşadığı sorunlar, çözüm önerileri ve alınabilecek önlemler konusunda istişarelerde bulunuldu. Bölgede etkili olan yoğun yağışa rağmen üreticilerin yüksek katılım gösterdiği toplantılara mahalle muhtarlarının da destek verdiği belirtildi. Köşk İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, tüm üreticilere misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ederek, bereketli ve bol kazançlı bir sezon dileyerek yaptığı açıklamada "Bu hafta Cuma Buluşmaları Çiftçi Toplantıları kapsamında ilçemizin, Ahatlar - Koçak - Sarıçam Mahallelerinde değerli üreticilerimizle buluştuk. Konularla ilgili yapılması gerekenler, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileriyle ilgili istişarelerde bulunduk. Bölgemizdeki yoğun yağışa rağmen yoğun katılım ve misafirperverliklerinden dolayı başta mahalle muhtarlarımıza ve üreticilerimize teşekkür eder, bereketli bol kazançlar dileriz" ifadelerş yer aldı. - AYDIN