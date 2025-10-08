Tarım Danışmanları Faaliyetleri Denetlendi

Aydın Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, Bozdoğan, Karacasu, Köşk ve Kuyucak Ziraat Odalarında görev yapan tarım danışmanlarının yürüttüğü faaliyetleri yerinde denetledi.

Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetleri kapsamında yetki belgesi sahibi ilçe ziraat odalarında istihdam edilen tarım danışmanlarının çalışmaları, İl Müdürlüğü uzman ekiplerince incelendi. Yapılan denetimlerde danışmanların üreticiye yönelik bilgilendirme, saha çalışmaları ve destekleme işlemleriyle ilgili faaliyetleri değerlendirildi. İlçe Müdürlüklerine de ziyarette bulunan ekipler, TARSİM (Tarım Sigortaları) uygulamaları ve yaklaşan Genel Tarım Sayımı konularında ilçe müdürleri ile konu sorumlusu personellerle değerlendirme toplantısı yaptı.

