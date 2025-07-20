Tarım Bakanlığı'ndan Sertifikalı Tohum Desteği Başvuruları 31 Temmuz 2025'e Kadar Açık

Tarım Bakanlığı'ndan Sertifikalı Tohum Desteği Başvuruları 31 Temmuz 2025'e Kadar Açık
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Tarım ve Orman Bakanlığı, 'Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği' programı kapsamında tohum desteğinden yararlanmak isteyen üreticilerin başvurularını 31 Temmuz 2025 tarihine kadar alacak. Başvurular için il ve ilçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine gereken belgelerle başvuru yapılması gerekiyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen 'Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği' programı kapsamında, tohum desteğinden faydalanmak isteyen üreticilerin başvuruları 31 Temmuz 2025 tarihine kadar alınabilecek.

Destekten yararlanmak isteyen çiftçiler, bağlı oldukları il ve ilçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine istenilen evraklarla başvuruda bulunabilecekler. Bakanlık, başvuru sürecinde istenen belgelerin eksiksiz ve zamanında teslim edilmesinin büyük önem taşıdığını vurguladı.

Bu destekleme programıyla, sertifikalı tohum kullanımının yaygınlaştırılması ve Bayburt'ta tarımsal verimliliğin artırılması hedefleniyor. Üreticilerin herhangi bir hak kaybı yaşamaması adına başvurularını 31 Temmuz tarihine kadar yapmaları istendi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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