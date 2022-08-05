Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Menderes Mahallesinde perşembe günleri açılan semt pazarını ziyaret ederek, alışveriş yapan vatandaşlar ve esnaflarla bir araya geldi.

Mersin Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Abdulhalim Batur ve birim müdürlerinin de eşlik ettiği ziyarette vatandaşlardan gelen görüş ve önerileri dinleyerek, kendisine iletilen sorunların çözülmesini sağladı. Ekonomik sıkıntılar, alım gücünün düşmesi gibi sıkıntılarını paylaşan vatandaşlar, Başkan Tarhan'a sürekli halkın içerisinde ve ulaşılabilir olması nedeniyle teşekkür etti.

Mezitli'de pazar alanlarının tamamına yakınının üzerini kapattıklarını dile getiren Başkan Tarhan, kalan tek pazar yerinin de önümüzdeki günlerde kapatılacağını söyledi.

Halkın ve esnafın daha rahat ve sağlıklı bir şekilde pazar yerinden faydalanabilmeleri için başlattıkları çalışmaların aşamalı bir şekilde gerçekleştireceğini belirten Tarhan, "Önceliğimiz halkımıza en iyi hizmeti sunabilmek. Semt pazarlarımız daha önce pazarcı esnafımızın derme çatma brandalarıyla kapalıydı. Artık tamamına yakınının üzerini kapattık. Perşembe pazarımızın da kısa sürede üzerini kapatarak tüm pazarlarımıza olduğu gibi modern çağdaş yapısına kavuşturacağız. Bu güne kadar kapatmamış olmamızın nedeni bürokratik bazı engelleri aşmaya çalışmamızdan dolayıdır. Esnafımız ve oda başkanımızla gerekli görüşmeleri yapmak amacıyla ziyaretimizi yaptık" dedi.

Mezitli Pazarcılar Odası Başkanı Abdulhalim Batur da pazarcı esnafının sorunlarıyla yakından ilgilenmesi ve yaptığı hizmetlerden dolayı Başkan Tarhan'a teşekkür etti. - MERSİN