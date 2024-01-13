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Tamirhane hırsızları yakalandı

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Samsun'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada otomobil tamirhanesine girerek değerli eşyaları çalan hırsızlar yakalandı. Yapılan operasyonda çalınan eşyalar da ele geçirildi.

Tamirhane hırsızları yakalandı

SAMSUN - Samsun'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada otomobil tamirhanesine girerek değerli eşyaları çalan hırsızlar yakalandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri Tekkeköy'de bulunan bir otomobil tamirhanesine 7 Ocak tarihinde gece yarısı giren ve değerli eşyaları çalıp araçlarına yükleyen hırsızları gerçekleştirmiş olduğu çok yönlü çalışmalar sonucu tespit etti. Yapılan operasyon sonucu, Y.Ü ve İ.Ü kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların Canik'te bulunan ve adeta tamirhaneye dönüştürdükleri ikametlerinde yapılan aramada ise çalınan 3 adet dizüstü bilgisayar, radyatör test cihazı, ölçüm aleti, 3 adet AKÜ, tork takımı, hava ölçer, arıza tespit cihazı, kaynak makinası, akü ölçüm cihazı, hava tabancası, araç yıkama makinesi, cila makinesi, elektrikli testere, matkap ve lokma takımı ele geçirildi. Şahıslar ise alınan ifadelerinin ardından adli mercilere sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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