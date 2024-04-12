Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

Taksim Meydanı'nda Süpermen Kostümlü Şeker Dağıtan Adam Çocukların İlgi Odağı Oldu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ramazan Bayramı ülkenin her yanında kutlanırken Taksim Meydanı'nda Süpermen kostümü ile şeker dağıtan bir adam çocukların ilgi odağı oldu. "Bayram demek çocuklar demek, ben de bugün çocukları mutlu etmek istedim" diyen Şerif Macit, arabasının her yanını balonlar, oyuncaklar ve şekerlemelerle donatarak çocuklara dağıttı.

Ramazan Bayramı tatili devam ederken ülkenin her yanında yürek ısıtan anlar yaşandı. Bunlardan biri de oyuncaklar, balonlar ve şekerlerle kapladığı arabası ile Taksim Meydanı'nda çocuklara çikolata ve şeker dağıtan Şerif Macit'in girişimi oldu. Arabasının her yanını süslemeler, balonlar, şeker ve çikolatalarla donatıp çocuklar ve gençlerle buluşan Şerif Macit, çocukların ve ailelerin ilgi odağı oldu. Park halindeki şeker kaplı arabayı ve Süpermen'i gören çocuklar heyecanla arabaya yaklaşarak çikolata ve şekerlerden paylarına düşeni aldılar.

Bayramların en çok çocukları mutlu etmek olduğunu dile getiren Şerif Macit, "Bayram demek çocuklar demek, mutluluk ve özlem demek. Hepimiz çocukluğumuzu özlüyoruz. En mutlu olduğumuz dönemler çocukluğumuz. Ben de hem kendim mutlu olmak hem de çocukları mutlu etmek istedim. İnsanlar çok mutlu oldular, ben de tüm günümü boşuna harcamadığımı anlamış oldum. Çok uğraştım ama değdiğini gördüm. Bayramın verdiği mutluluğun üzerine mutluluk eklemekti niyetim" şeklinde konuştu.

Şeker ve çikolata kaplı arabaya yoğun ilgi gösteren vatandaşlar aynı zamanda Süpermen kostümü ile çocukları eğlendiren Şerif Macit ile de fotoğraf çekildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ramazan Bayramı Taksim Yerel Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Rüyada okul görmek ne anlama gelir?, Rüyada okulda ders çalışmak, Rüyada okul bahçesi görmek, rüyada okula geç kalmak, rüyada yeni okul görmenin anla İnşirah Suresi Arapça Okunuşu Nasıldır?, İnşirah Suresi Türkçe Anlamı Nedir?, İnşirah Suresi Oku, Dinle! İnşirah Suresi Meali ve Faziletleri Nelerdir? Bakara Suresi okunuşu ve anlamı, meali nedir? Bakara Suresi dinle! Bakara Sûresi kaç ayettir, kaç ayetten oluşur? 19 Kasım hangi burç? Kasım'ın 19'u hangi burç? 19 Kasım burç özellikleri, sembolü ve gezegeni ne? 19 Kasım hangi burca ait? 18 Kasım hangi burç? Kasım'ın 18'i hangi burç? 18 Kasım burç özellikleri, sembolü ve gezegeni ne? 18 Kasım hangi burca ait? 17 Kasım hangi burç? Kasım'ın 17'si hangi burç? 17 Kasım burç özellikleri, sembolü ve gezegeni ne? 17 Kasım hangi burca ait? Bayramda metro ücretsiz mi 2024? Kerahat vakti nedir? Kerahat vakitleri nelerdir? Kerahat vakti ne zamandır? 16 Kasım hangi burç? Doğum tarihi 16 Kasım olanların burcu nedir? 16 Kasım burç özellikleri, sembolü ve gezegeni ne? 16 Kasım hangi burca ait? FACEBOOK CUMA MESAJLARI 2024: Resimli, en iyi, en yeni Facebook Cuma mesajları! CUMA MESAJLARI! Dualı, Anlamlı, Ayetli Cuma mesajları neler? Cuma mesajları, resimli Cuma mesajları! Kısa Cuma mesajları En yeni Cuma mesajları neler? Kısa, ayetli ve anlamlı Cuma mesajları hangisi? EN İYİ CUMA MESAJLARI: Whatsapp, Facebook Ayetli, resimli, kısa Cuma mesajları! 15 Kasım hangi burç? Doğum günü 15 Kasım olanların burcu nedir? 15 Kasım burcu özellikleri, gezegeni ve sembolü ne? 15 Kasım hangi burca ait?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title