Taksim Meydanı'nda Süpermen Kostümlü Şeker Dağıtan Adam Çocukların İlgi Odağı Oldu

Ramazan Bayramı ülkenin her yanında kutlanırken Taksim Meydanı'nda Süpermen kostümü ile şeker dağıtan bir adam çocukların ilgi odağı oldu. "Bayram demek çocuklar demek, ben de bugün çocukları mutlu etmek istedim" diyen Şerif Macit, arabasının her yanını balonlar, oyuncaklar ve şekerlemelerle donatarak çocuklara dağıttı.

Ramazan Bayramı tatili devam ederken ülkenin her yanında yürek ısıtan anlar yaşandı. Bunlardan biri de oyuncaklar, balonlar ve şekerlerle kapladığı arabası ile Taksim Meydanı'nda çocuklara çikolata ve şeker dağıtan Şerif Macit'in girişimi oldu. Arabasının her yanını süslemeler, balonlar, şeker ve çikolatalarla donatıp çocuklar ve gençlerle buluşan Şerif Macit, çocukların ve ailelerin ilgi odağı oldu. Park halindeki şeker kaplı arabayı ve Süpermen'i gören çocuklar heyecanla arabaya yaklaşarak çikolata ve şekerlerden paylarına düşeni aldılar.

Bayramların en çok çocukları mutlu etmek olduğunu dile getiren Şerif Macit, "Bayram demek çocuklar demek, mutluluk ve özlem demek. Hepimiz çocukluğumuzu özlüyoruz. En mutlu olduğumuz dönemler çocukluğumuz. Ben de hem kendim mutlu olmak hem de çocukları mutlu etmek istedim. İnsanlar çok mutlu oldular, ben de tüm günümü boşuna harcamadığımı anlamış oldum. Çok uğraştım ama değdiğini gördüm. Bayramın verdiği mutluluğun üzerine mutluluk eklemekti niyetim" şeklinde konuştu.

Şeker ve çikolata kaplı arabaya yoğun ilgi gösteren vatandaşlar aynı zamanda Süpermen kostümü ile çocukları eğlendiren Şerif Macit ile de fotoğraf çekildi. - İSTANBUL