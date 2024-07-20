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Taksim'deki Dükkanlarda Elektrik Kesintisi Mağduriyeti

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İstanbul Taksim'de bulunan bazı dükkanlarda günlerdir uzun aralıklarla elektrik kesintisi yaşandığı belirtilerek, esnaf BEDAŞ'tan sorunun bir an önce çözülmesini talep etti.

İstanbul Taksim'de bulunan bazı dükkanlarda günlerdir uzun aralıklarla elektrik kesintisi yaşadığını söyleyen esnaf, BEDAŞ'tan sıkıntının bir an önce giderilmesini istedi.

İstanbul Taksim Meydanı'nda bulunan bazı dükkanlarda günlerdir aralıklı elektrik kesintisi yaşadığını söyleyen esnaf duruma tepki gösterdi. İş yapamadıklarını, sıcaktan içeriye az sayıda müşteri girdiğini ve mağdur olduklarını belirten işletmeler BEDAŞ yetkililerine seslenerek bir an önce elektrik sıkıntısının giderilmesini istedi.

"Bir arızayı bir haftadır bulamıyorlar"

Elektik kesintisinin nedenini kendilerinin de bilmediğini söyleyen Fahrettin Çakmak, "Sağ olsun BEDAŞ 3-4 gündür elektriğimiz yok. Jeneratör var, jeneratör de bu sıcakta çalışmıyor, şişiyor ve şu an da istirahate çekildi. Otomatiğe geçti. Bir arızayı 1 haftadır bulamıyorlar. Elektrikler her gün gelip gidiyor, şu ana kadar 2 tane dolap motoru yaktık. Bunların parasını kim verecek? Taksim Meydanı burası ya 21.yüzyılda yaşıyoruz ama bir şeyi aşamıyoruz. Faturaya koşuyoruz ama elektriğe bir çözüm bulamıyoruz. İçerisi yanıyor, biz de burada yanıyoruz. Klimalar da çalışmıyor" dedi.

"Giren müşteriler de karanlıkta yemek yiyorlar"

3 günden beri elektriklerin kesik olduğunu belirten Gencay Çanak ise "3 günden beri dükkandayız ve jeneratör yakıyoruz. Mazotun litresi 50 lira olmuş. Arıyoruz, geliyorlar, bakıyorlar ve gidiyorlar. Çözüm yok. Arıyorum diyorum ki, mazotun litresi 50 lira olmuş, sen bana çözüm üretmiyorsun. Bana 'yapacağız, tadilat var' diyorlar ama hala gelen giden yok yani. Olacak iş değil ya burası Taksim. Dünyanın göz bebeği, turizmin merkezi. Klimalar da çalışmıyor, içeri müşteri giremiyor. Giren müşteriler de karanlıkta yemek yiyorlar. Durmuyorlar yani" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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