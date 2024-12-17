Suriyelilerin geri dönmesi ile birlikte kira fiyatlarının düşmesi bekleniyor

Suriye'nin Esad rejiminden kurtarılmasının ardından Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin ülkelerine yoğun bir şekilde dönme süreci başladı. Bu durumun Türkiye'deki kira fiyatlarına olumlu yansıması bekleniyor.

Emlak uzmanları, Türkiye'de geçici koruma altında Suriyelilerin geri dönmeye başlamasının kiralık ve satılık konut fiyatlarına etkisine ilişkin olumlu olarak yansıyacağı değerlendirmesinde bulunuyor.

"KİRA FİYATLARININ KISMEN DÜŞMESİNİ BEKLİYORUM"

Demlak Yönetim Kurulu Başkanı Atalay Demirbaş, Suriyelilerin geri dönüşünün özellikle kira fiyatlarına olumlu katkısı olacağını belirterek, "Özellikle kiralık konut tarafında arz-talep dengesinin bozuk olması fiyatları artırıyordu. Talebin yüksek olması fiyatlara ciddi şekilde olumsuz yansımış ve kiraları artırmıştı. Boşalan konutlar arz-talep zincirine dahil olacağı için kira fiyatlarında kısmen de olsa gerileme öngörüyoruz. Kira fiyatlarının kısmen düşmesini ve bir süre artmamasını bekliyorum" diye konuştu.