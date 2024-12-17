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Suriyelilerin geri dönmesi ile birlikte kira fiyatlarının düşmesi bekleniyor

Suriyelilerin geri dönmesi ile birlikte kira fiyatlarının düşmesi bekleniyor
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Suriye'nin Esad rejiminden kurtarılmasının ardından Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin ülkelerine geri dönüş sürecinin başlaması, Türkiye'deki kiralık konut fiyatlarına olumlu yansıması bekleniyor. Emlak uzmanları, bu durumun özellikle kira fiyatlarının düşmesine ve dengelenmesine katkı sağlayacağını belirtiyor.

Suriye'nin Esad rejiminden kurtarılmasının ardından Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin ülkelerine yoğun bir şekilde dönme süreci başladı. Bu durumun Türkiye'deki kira fiyatlarına olumlu yansıması bekleniyor.

Emlak uzmanları, Türkiye'de geçici koruma altında Suriyelilerin geri dönmeye başlamasının kiralık ve satılık konut fiyatlarına etkisine ilişkin olumlu olarak yansıyacağı değerlendirmesinde bulunuyor.

"KİRA FİYATLARININ KISMEN DÜŞMESİNİ BEKLİYORUM"

Demlak Yönetim Kurulu Başkanı Atalay Demirbaş, Suriyelilerin geri dönüşünün özellikle kira fiyatlarına olumlu katkısı olacağını belirterek, "Özellikle kiralık konut tarafında arz-talep dengesinin bozuk olması fiyatları artırıyordu. Talebin yüksek olması fiyatlara ciddi şekilde olumsuz yansımış ve kiraları artırmıştı. Boşalan konutlar arz-talep zincirine dahil olacağı için kira fiyatlarında kısmen de olsa gerileme öngörüyoruz. Kira fiyatlarının kısmen düşmesini ve bir süre artmamasını bekliyorum" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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