Üye Girişi
Haberler
Bolu'da otel yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 66'ya yükseldi

Otel yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 66'ya yükseldi
Turizm Bakanı Ersoy'a açıkça soruldu: Yanan otelde yangın merdiveni var mıydı?

Turizm Bakanı'na açıkça soruldu: Otelde yangın merdiveni var mıydı?
Öve öve bitirememiş! Yanan otelin sahibi faciadan 3 gün önce konuşmuş

Öve öve bitirememiş! Yanan otelin sahibi faciadan 3 gün önce konuşmuş
Yanan otelde kalan gazeteci Nedim Türkmen ve ailesi hayatını kaybetti

Ünlü gazeteci ve ailesi yanan otelde hayatını kaybetti

Suriyelilerin Ülkelerine Dönüş Heyecanı Çobanbey'de Yaşanıyor

Suriyelilerin Ülkelerine Dönüş Heyecanı Çobanbey'de Yaşanıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'de yıllardır yaşayan Suriyeliler, Çobanbey Gümrük Kapısı'ndan ülkelerine dönüş yapmaya başladı. Dönüş sürecinde Suriyelilerin yaşadığı duygusal anlar dikkat çekiyor.

Türkiye'de yıllardır misafir edilen Suriyelilerin ülkelerine dönme heyecanı sürerken Çobanbey Gümrük Kapısı'nda zaman zaman yoğunluk yaşanıyor.

Suriye'nin kuzeyine açılan Çobanbey Gümrük Kapısı'nda, ülkelerine dönmek isteyen Suriyelilerin geçişleri hız kesmeden sürüyor. Yıllardır Türkiye'de misafir edilen birçok Suriyeli, memleketlerine dönecek olmanın mutluluğunu yaşıyor. 13 yıldır Türkiye'de yaşayan ve İzmir ile Gaziantep'te ikamet eden Ahmet Muhittin, vatanına dönerken çok duygulandığını söyledi.

" Türkiye'ye çok teşekkür ederim"

Ahmet Muhittin, "23 yaşında Türkiye'ye geldim, şimdi 36 yaşında ülkeme dönüyorum. Türkiye bize çok iyi baktı, 13 yıl boyunca burada misafir edildik. Türk halkına ve Türkiye'ye çok teşekkür ederim. Ülkeme döneceğim için çok heyecanlıyım. Türk halkına minnettarız" dedi.

"Türk insanını çok seviyorum"

13 yıldır Türkiye'de olduğunu belirten Ahmet Hasan ise "Türkiye çok güzel bir ülke. Türkler bize kapılarını açtı. Türk halkı bizi yıllarca çok iyi ağırladı. Türk insanını çok seviyorum" şeklinde konuştu. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Yabancılar en çok o kentlerden ev alıyor
img

Gözaltına alınmıştı! Ümit Özdağ iki ayrı suçtan ifade verecek
img

66 kişiye mezar olan otel tek gecelik fiyatıyla gündem oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ümit Özdağ tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

"Serbest bırakıldı" denilen Ümit Özdağ ile ilgili yeni gelişme
İsrail'de Genelkurmay Başkanı Halevi ile Gazze'den sorumlu komutan istifa etti

Genelkurmay Başkanı ve Gazze'den sorumlu komutan istifa etti
Yıldız futbolcu beş escortla otelde yakalandı

İşte yıldız futbolcunun 5 escortla otelden çıktığı anlar
66 kişinin can verdiği otelin yorum sayfaları facianın geleceğini haber vermiş

Otelin yorum sayfaları facianın geleceğini haber vermiş
İYİ Parti'den istifa eden Kürşad Zorlu AK Parti rozetini taktı

AK Parti'ye katıldı, ilk mesajını Atatürk'ün sözüyle verdi
Bolu'daki yangından kahreden detaylar: Battaniye getirin, bebeğimi atacağım

Yangından kahreden detaylar: Battaniye getirin, bebeğimi atacağım

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.