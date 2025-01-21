Suriyelilerin Ülkelerine Dönüş Heyecanı Çobanbey'de Yaşanıyor

Türkiye'de yıllardır misafir edilen Suriyelilerin ülkelerine dönme heyecanı sürerken Çobanbey Gümrük Kapısı'nda zaman zaman yoğunluk yaşanıyor.

Suriye'nin kuzeyine açılan Çobanbey Gümrük Kapısı'nda, ülkelerine dönmek isteyen Suriyelilerin geçişleri hız kesmeden sürüyor. Yıllardır Türkiye'de misafir edilen birçok Suriyeli, memleketlerine dönecek olmanın mutluluğunu yaşıyor. 13 yıldır Türkiye'de yaşayan ve İzmir ile Gaziantep'te ikamet eden Ahmet Muhittin, vatanına dönerken çok duygulandığını söyledi.

" Türkiye'ye çok teşekkür ederim"

Ahmet Muhittin, "23 yaşında Türkiye'ye geldim, şimdi 36 yaşında ülkeme dönüyorum. Türkiye bize çok iyi baktı, 13 yıl boyunca burada misafir edildik. Türk halkına ve Türkiye'ye çok teşekkür ederim. Ülkeme döneceğim için çok heyecanlıyım. Türk halkına minnettarız" dedi.

"Türk insanını çok seviyorum"

13 yıldır Türkiye'de olduğunu belirten Ahmet Hasan ise "Türkiye çok güzel bir ülke. Türkler bize kapılarını açtı. Türk halkı bizi yıllarca çok iyi ağırladı. Türk insanını çok seviyorum" şeklinde konuştu. - KİLİS