Haberler

Suriyeli sığınmacıların gönüllü geri dönüşleri bayramın 3'üncü gününde de sürüyor

Suriyeli sığınmacıların gönüllü geri dönüşleri bayramın 3'üncü gününde de sürüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kilis Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda Kurban Bayramı'nın 3. gününde de Suriyeli sığınmacıların gönüllü geri dönüş işlemleri devam ediyor. Dönenler Türkiye'ye teşekkür etti.

Türkiye'de uzun süre yaşayan Suriyeli sığınmacıların ülkelerine gönüllü geri dönüşleri, Kurban Bayramı'nın 3'üncü gününde de Kilis Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda gönüllü geri dönüş merkezinde devam ediyor.

Ülkelerine dönmek isteyen Suriyeliler, işlemlerinin ardından Suriye'ye geçiş yapıyor. Geri dönüş merkezindeki hareketlilik hız kesmeden devam ediyor. İstanbul ve Osmaniye'de yaşadığını belirten Suriyeli sığınmacı Yasemin Alale, 3 yıldır Türkiye'de bulunduğunu ifade ederek, "Türkiye'de çok güzel günler geçti. Şam'a gideceğim. 2 kızım var. Bayramınız mübarek olsun. Ben Türkiye'yi çok çok seviyorum. Umarım tekrar görüşürüz, umarım Şam'a gelebilirsiniz. Biz hepimiz arkadaşız" dedi.

Bir diğer Suriyeli sığınmacı Nagehan Mhmod ise Türkiye'de iyi karşılandıklarını belirterek, "Türkiye'de çok günler geçti. Millet bize çok iyi baktı, yardım ettiler. İyiliklerini hiç unutmam" diye konuştu. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kılıçdaroğlu'nun Genel Merkez buluşmasından yeni detay! Fenomen türküyle karşılanacak

CHP'liler Kılıçdaroğlu'nu fenomen türküyle karşılayacak
Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanından çok konuşulacak Özgür Özel iddiası

Özgür Özel hakkında gündemi sarsacak iddia

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yasak başladı! Akdeniz'de bu sahillere girmenin cezası 699 bin TL

Türkiye'nin dünyaca ünlü sahillerine girmek yasak! Cezası 699 bin TL
Karadeniz'de Türk gemisine İHA saldırısı! Yaralılar var

Karadeniz'de Türk gemisi vuruldu! Yaralılar var
Bunu kimse beklemiyordu! Sergen Yalçın'ın koltuğuna dalga geçtiği isim oturuyor

Yorumcuyken dalga geçtiği isim koltuğuna oturuyor
Aziz Yıldırım bombayı patlatıyor! Fener'e Osimhen ayarında golcü

Aziz Yıldırım bombayı patlatıyor!

Geçen yıl içler acısı haldeydi, şimdiki hali inanılmaz

Geçen yıl içler acısı haldeydi, şimdiki hali inanılmaz
ABD ve İran'dan peş peşe kafa karıştıran açıklamalar

ABD ve İran'dan peş peşe kafa karıştıran açıklamalar
Altında rota değişti, piyasada yeni hesap başladı

Altında rota değişti