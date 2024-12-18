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Çuvallarla getirdiklerine kanmayın, karşılığında bakın ne kadar alıyorlar

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Suriye'de dolar kullanımının yasaklanmasının kaldırılmasının ardından halk, değersizleşen paralarını döviz bürolarına çuvallarla getirerek yalnızca cep dolduracak kadar döviz alabiliyor.

Suriye'de dolar yasağının kalkmasının ardından halk döviz bürolarına koştu. Döviz bürolarına çuvallarla para getiren halk, karşılığında sadece cep dolduracak kadar döviz alabiliyor.

Çuvallarla getirdiklerine kanmayın, karşılığında bakın ne alıyorlar

1 DOLAR 14 BİN SURİYE LİRASI

Beşar Esad rejimi döneminde enflasyonun kontrolden çıkarak sürekli artması nedeniyle ekonomik kriz yaşanıyor. Ülkede özellikle temel gıda maddeleri ve yakıt fiyatları akıl almaz seviyelere yükseldi. Ortalama bir aylık gelir, şu anda en fazla 20 litre benzin ya da 10 ekmek almaya yetiyor. 1 dolar ise 14 bin Suriye lirasına denk geliyor.

Çuvallarla getirdiklerine kanmayın, karşılığında bakın ne alıyorlar

POŞETLERLE DÖVİZ BÜROLARINA GELİYORLAR

Ayrıca Beşar Esad rejimi döneminde ülkede dolar kullanmak yasaklanmıştı ve dolar kullandığı tespit edilen kişilere 2 yıl hapis cezası veriliyordu. Suriye halkı dolara çevirmek için her gün poşetlerle paralarını döviz bürolarına getiriyor. Çuval ve poşetlerle getirilen Suriye lirası karşılığında halk şuanda cep dolduracak kadar dolar alabiliyor.

Çuvallarla getirdiklerine kanmayın, karşılığında bakın ne alıyorlar

"ESAD EKONOMİYİ MAHVETTİ"

Döviz bürosuna gelen Hasan Amasya, "500 dolar almak için 2 poşet para getirdim. Esad ekonomiyi mahvetti. Bütün ülkelerden ve özellikle Türkiye'den destek bekliyoruz" dedi. Döviz bürosu sahibi Nadir Şehar ise "Ekonomi burada yanlış yönetiliyordu. Suriye parasının bir değeri kalmamıştı. Bir araç başka ülkede 10 bin dolarsa burada 20 yıllık araçlar 25 bin dolara satılıyordu. Şu anda hiçbir şey daha yoluna girmedi ama rahatız. Bombardıman yok, inşallah her şey düzelecek" diye konuştu.

Çuvallarla getirdiklerine kanmayın, karşılığında bakın ne alıyorlar

Çuvallarla getirdiklerine kanmayın, karşılığında bakın ne kadar alıyorlar
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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Yorumlar (15)

Haber YorumlarıFatih Kara:

Altı sıfır yanı 000.000 atılmasaydı 35.000.000 otuzbeş milyondu şimdi 1 dolar

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Haber Yorumlarımehmet:

bizim ülkeyi tarif ediyor gibi.

Yorum Beğen120
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Haber Yorumlarıtycoon null:

onlarda sıfır atıp kendilerini kaldırsınlar

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Haber YorumlarıVedat Selli:

Siz de bizim gibi 6 sıfır atın. Biz atmasak idik 35.000000 TL olacakti:)) yine bizim için değişen birşey olmadı. Her geçen gün paramız eriyor nedense. Onlarınki hiç erimiyor.

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Haber YorumlarıAhmet Bayram:

yine bir sürü saçma yorum. cumhuriyet tarihi boyunca dolar 1.400.000 kat artmış. 1936 yılında 1 dolar 1 TLydi. ak parti geldikten sonra 30 kat arttı. ak Parti'ye kadar olanlar başarılı ak parti başarısız öyle mi?

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Haber YorumlarıCAN Işık:

TÜRKİYE farklımı :) :) :)

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Haber YorumlarıAras Yılmaz:

Elimdeki şu kadar bozuk parayla ABD den traktör aldım (Osmanlı parası) Osmanlı'nın büyüklüğü bir başkaydı. Atatürk'ün elindeki metal paralar Osmanlı parasıydı kendi adına basılan paralar değil.

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Haber YorumlarıDursun Simsek:

Sana ne Suriye’nin pasından sen kendi geleceğine ve parana bak

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Haber YorumlarıAbdullah :

Sanki bizde durum aynı değil

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Haber YorumlarıMR CAMEL:

türkiye de dolar biriktirip giden mülteciler rahat o zaman

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