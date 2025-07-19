Suriye'de Çocuklar Savaşın Ardından Ailelerine Destek Oluyor

Suriye'de iç savaşın sona ermesiyle hayatın normale döndüğü Şam'da çocuklar çalışarak ailelerine destek oluyor. Havaların sıcak olmasını fırsat bilen çocuklar, Hamidiye Çarşısı'nda soğuk meşrubat satıyor.

Suriye'de 2011 yılında başlayan iç savaşın geçtiğimiz Aralık ayında sona ermesinin ardından hayat normale dönüyor. Savaşın acılarını derinden hisseden çocuklar da küçük yaşlarına rağmen yıllardır çalışarak hayata tutunmaya çalışıyor. Başkent Şam'da sıcak havayı fırsat bilen çocuklar, Hamidiye Çarşısı'nda soğuk meşrubat satarak ailelerine destek oluyor.

Savaş sonrası su satmaya başlayan 15 yaşındaki Hammed El Sare, "Hamidiye Çarşısında soğuk su satıyorum. Annem ve babam için. Savaş bitti artık Suriye'de her şey var" dedi.

Tarihi Emevi Camii önünde soğuk içecek satarak günlük 100 bin Suriye Lirası kazandığını söyleyen 12 yaşındaki Cuma Muhammed ise, "Su, soda ve gazoz satıyorum insanlara burada. Burası Hamidiye Çarşısı sonu, Emevi Cami önü. Büyük su 4 bin Suriye parası, küçük su 2 bin Suriye parası, gazoz 5 bin Suriye parası. Günlük su satarak akşama kadar 100 bin Suriye parası kazanıyorum" diye konuştu. - ŞAM