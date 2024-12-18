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Suriye'de Bankalar Açıldı, Ancak Para Yok

Suriye'de Bankalar Açıldı, Ancak Para Yok
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Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'de bankalar açıldı. Ancak açılış sonrası bankalara akın eden halk, para bulamayıp işlemlerini gerçekleştirtemedi. ATM'lerde de para olmadığı bilgisi verildi, vatandaşlar şok yaşadı.

Suriye'de Esad'ın ülkeyi terk etmesinden 10 gün sonra bankalar açıldı. Bankalara akın eden Suriyeliler, işlem yapacak para bulamadı.

Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrilmesinin üzerinden 10 gün geçti. Bankaların yeniden açılmasının ardından şubelere akın eden Suriye halkı büyük şok yaşadı. Başkent Şam'daki Yousef Al-Azmeh meydanında bankaların bulunduğu caddede toplanan Suriyeliler, bankalarda para bulunmadığı için işlem yapamadı. Bankaların önündeki ATM'lerde sıraya girenler, hem bankaların hem de ATM'lerin çalışmasını bekliyor.

"5 liramız dahi kalmadı"

ATM'de sıra bekleyen Muhammed Al Hassan, "Sabahtan bu yana sıra bekliyorum. Para yok diyorlar. Herkes parasını almayı bekliyor" dedi.

Fatma Al Ahmed ise yaptığı açıklamada, "Buraya emekli maaşımı almak için geldim. Para olmadığı için ATM'lerden para çekemiyoruz. 5 liramız dahi kalmadı. Ne yapacağımızı bilmiyoruz" diye konuştu.

Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad'ın Rusya'ya kaçmadan önce hazineyi devlet bankaları üzerinden boşalttığı öne sürüldü. - ŞAM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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