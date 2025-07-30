Süreyya Özkefe'nin Vefatı Sonrası Taziye Mesajı

Süreyya Özkefe'nin Vefatı Sonrası Taziye Mesajı
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AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Eskişehirspor ve Milli Takım'ın unutulmaz ismi Süreyya Özkefe'nin vefatı üzerine derin bir üzüntüyle taziye mesajı yayımladı. Hatipoğlu, Özkefe için Allah'tan rahmet diledi.

Eskişehir spor'un ve Milli Takım'ın unutulmaz isimlerinden Süreyya Özkefe'nin hayatını kaybetmesinin ardından AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, sosyal medya hesabından bir taziye mesajı yayımladı.

Türk futboluna önemli katkılar sunan Süreyya Özkefe'nin vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendiğini belirten Hatipoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Eskişehirsporumuzun ve Milli Takımımızın değerli futbolcularından, Türk futboluna önemli katkılarda bulunmuş Süreyya Özkefe'nin vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Kıymetli kardeşim Ahmet Reha Yereşen başta olmak üzere, merhumun ailesine, sevenlerine, Eskişehir spor camiasına ve tüm spor dünyasına başsağlığı diliyorum. Süreyya Özkefe'ye Allah'tan rahmet; kederli ailesine sabır ve metanet temenni ediyorum. Mekanı cennet olsun." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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