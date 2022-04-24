Şüphe üzerine durdurulan otomobilde uyuşturucu ve sahte para bulundu
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- Şüphe üzerine durdurulan otomobilde uyuşturucu ve sahte para bulundu Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde yol uygulaması yapan polis ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada uyuşturucu hap, sahte para ve sahte alkol yapımında kullanılan hammadde ele geçirilirken, 2...
- Şüphe üzerine durdurulan otomobilde uyuşturucu ve sahte para bulundu
KONYA - Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde yol uygulaması yapan polis ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada uyuşturucu hap, sahte para ve sahte alkol yapımında kullanılan hammadde ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Cihanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçeye giriş ve çıkış noktalarında yaptığı uygulama sırasında bir aracı şüphe üzerine durdurdu. Durdurulan araçta yapılan aramada, 5 bin 602 adet uyuşturucu hap, 41 adet 100 TL sahte banknot ve sahte alkol yapımında kullanılan beş litrelik bidonlarda toplam 20 litre hammadde ile suç unsuru 2 bin 750 lira para ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan M.A. ve Ö.F.İ. Cihanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 2 şüpheli mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.