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Sungurlu Nüfusu Türkiye İstatistik Kurumu Tarafından Açıklandı

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Türkiye İstatistik Kurumu Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verilerine göre, Sungurlu'nun nüfusu 253 bin 932 olarak açıklandı. Sungurlu nüfusuna kayıtlı olan kişilerin hangi illerde ikamet ettikleri ve Sungurlu'da ikamet eden vatandaşların hangi illerin nüfusuna kayıtlı olduğu konusunda detaylı bilgiler verildi.

Türkiye İstatistik Kurumu Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) göre Türkiye'de yaşayan Sungurluların nüfusu 253 bin 932 olarak açıklandı.

Sungurlu nüfusuna kayıtlı olan kişilerin hangi illerde ikamet ettikleri ve Sungurlu'da ikamet eden vatandaşların hangi illerin nüfusuna kayıtlı olduğu konularında yapılan çalışma hakkında Türkiye İstatistik Kurumu tarafından şu bilgiler verildi:

'Ankara'da 132 bin 667, İstanbul'da 39 bin 872 Sungurlulu var'

Sungurlu nüfusuna kayıtlı olan 253 bin 932 kişinin, 45 bin 487 kişinin Çorum il sınırları içerisinde, 208 bin 445'inin ise diğer illerde yaşamakta olduğu tespit edildi.

Sungurlu nüfusuna kayıtlı olan vatandaşların çeşitli nedenlerle ikamet etmek için en çok tercih ettiği ilk yedi il sırasıyla Ankara 132 bin 667 kişi, İstanbul 39 bin 872 kişi, Antalya 4 bin 674 kişi, İzmir 4 bin 038 kişi, Kırıkkale 2 bin 525 kişi, Kocaeli 2 bin 148 ve Bursa bin 921 kişi oldu.

'Farklı illerde yaşayan Sungurlular'

Adana: 281, Adıyaman: 66, Afyonkarahisar: 223, Ağrı: 149, Aksaray: 185, Amasya: 481, Ankara: 132 bin 667, Antalya: 4 bin 674, Ardahan: 32, Artvin: 65, Aydın: bin 166, Balıkesir: 935, Bartın: 180, Batman: 80, Bayburt: 41, Bilecik: 158, Bingöl: 69, Bitlis: 96, Bolu: 407, Burdur: 109, Bursa: bin 921, Çanakkale: 374, Çankırı: 577, Çorum: 45 bin 487, Denizli: 298, Diyarbakır: 272, Düzce: 422, Edirne: 227, Elazığ: 112, Erzincan: 151, Erzurum: 139, Eskişehir: 786, Gaziantep: 231, Giresun: 98, Gümüşhane: 52, Hakkari: 141, Hatay: 257, Iğdır: 83, Isparta: 271, İstanbul: 39 bin 872, İzmir: 4 bin 038, Kahramanmaraş: 61, Karabük: 209, Karaman: 50, Kars: 106, Kastamonu: 329, Kayseri: 390, Kilis: 29, Kırıkkale: 2 bin 525, Kırklareli: 343, Kırşehir: 175, Kocaeli: 2 bin 148, Konya: 840, Kütahya: 194, Malatya: 72, Manisa: 452, Mardin: 163, Mersin: 636, Muğla: bin 200, Muş: 77, Nevşehir: 107, Niğde: 86, Ordu: 177, Osmaniye: 54, Rize: 55, Sakarya: 564, Samsun: 868, Şanlıurfa: 241, Siirt: 117, Sinop: 169, Şırnak: 275, Sivas: 236, Tekirdağ: bin 185, Tokat: 330, Trabzon: 209, Tunceli: 70, Uşak: 102, Van: 234, Yalova: 250, Yozgat: 469, Zonguldak: 262. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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