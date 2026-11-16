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Sultanhisar Halk Eğitimi Merkezi 9 alanda kurs açacak, Kasım'da talep toplayacak

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Sultanhisar Halk Eğitimi Merkezi 9 alanda kurs açacak, Kasım'da talep toplayacak
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Sultanhisar Halk Eğitimi Merkezi, mesleki ve kişisel gelişim için satış, muhasebe, finans, girişimcilik ve çocuk bakımı gibi 9 alanda kurs açmayı planlıyor. Kurslara yönelik talepler Kasım ayında toplanacak, planlama ise Aralık ayında yapılacak.

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi tarafından vatandaşların mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla 9 farklı alanda kurs açılması planlanırken, kurslar için Kasım ayı içerisinde talep toplanacağı, Aralık ayında ise planlama yapılacağı bildirildi.

Sultanhisar Halk Eğitimi Merkezi, vatandaşların meslek edinmelerine, mevcut bilgi ve becerilerini geliştirmelerine ve farklı alanlarda kendilerini yetiştirmelerine imkan sağlamak amacıyla yeni kurslar için hazırlık başlattı. Bu kapsamda satış, perakende, muhasebe, finans, girişimcilik, ebeveyn eğitimi ve çocuk bakımı gibi farklı alanları kapsayan 9 kursun açılması planlanıyor. Açılması planlanan kurslar arasında Satış Görevlisi, Perakende Reyon Görevlisi, Perakende Reyon Satış Görevlisi, Ön Muhasebe ve Kasa Sorumlusu kursları yer alıyor. Bunun yanı sıra vatandaşların finansal bilgi ve becerilerini geliştirmelerine yönelik Finansal Yatırım Kursu ile kendi işini kurmak isteyenlere yönelik Girişimcilik Kursu da planlanan eğitimler arasında bulunuyor. Mesleki eğitimlerin yanı sıra aile ve çocuk gelişimine yönelik eğitimlere de yer verilecek. Bu kapsamda Ebeveyn Destek Eğitimi ve Çocuk Bakımı Elemanı kurslarının da açılması hedefleniyor.

Kasım ayında talep toplanacak

Sultanhisar Halk Eğitimi Merkezi tarafından yapılan duyuruda, planlanan kurslara yönelik taleplerin kasım ayı içerisinde toplanacağı, aralık ayında ise kursların planlamasının yapılacağı belirtildi. Kurslar hakkında detaylı bilgi almak ve başvurularla ilgili bilgi edinmek isteyen vatandaşların Sultanhisar Halk Eğitimi Merkezi ile iletişime geçebileceği kaydedildi. Kurslarla ilgili bilgi almak isteyen vatandaşlar, 0256 351 30 97 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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