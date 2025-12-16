Haberler

Sultanhisar'da üreticiye kestane ve incir fidesi dağıtıldı

Güncelleme:
Sultanhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen fidan dağıtım etkinliğinde, 6 bin 500 kestane ve 3 bin incir fidesi üreticilere teslim edildi. Etkinliğin amacı, tarımsal üretimi artırmak ve ekonomik çeşitliliği desteklemek.

Sultanhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen fidan dağıtım etkinliğinde vatandaşlara toplam 9 bin 500 adet fidan dağıtıldı.

Aydın Valiliği ile İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri koordinasyonunda gerçekleştirilen programa Sultanhisar Kaymakamı Ali Ekber Ateş ile İlçe Tarım ve Orman Müdürü Taner Bozbek de katıldı. Etkinlik kapsamında üreticilere 6 bin 500 adet kestane ile 3 bin adet incir fidesi teslim edildi. Tarımsal üretimin artırılması, meyveciliğin geliştirilmesi ve üreticinin desteklenmesi amacıyla gerçekleştirilen fidan dağıtımının, ilçede hem ekonomik hem de tarımsal çeşitliliğe katkı sağlamasının hedeflendiği belirtildi. Yetkililer, benzer desteklerin önümüzdeki süreçte de devam edeceğini ifade etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500

