Sultanhisar'da üreticiye kestane ve incir fidesi dağıtıldı

Sultanhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen fidan dağıtım etkinliğinde vatandaşlara toplam 9 bin 500 adet fidan dağıtıldı.

Aydın Valiliği ile İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri koordinasyonunda gerçekleştirilen programa Sultanhisar Kaymakamı Ali Ekber Ateş ile İlçe Tarım ve Orman Müdürü Taner Bozbek de katıldı. Etkinlik kapsamında üreticilere 6 bin 500 adet kestane ile 3 bin adet incir fidesi teslim edildi. Tarımsal üretimin artırılması, meyveciliğin geliştirilmesi ve üreticinin desteklenmesi amacıyla gerçekleştirilen fidan dağıtımının, ilçede hem ekonomik hem de tarımsal çeşitliliğe katkı sağlamasının hedeflendiği belirtildi. Yetkililer, benzer desteklerin önümüzdeki süreçte de devam edeceğini ifade etti. - AYDIN