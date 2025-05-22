Sultanbeyli Kurban Pazarı'nda 'Şampiyon' ve 'İmparator' Göz Doldurdu

Sultanbeyli Kurban Pazarı'nda 'Şampiyon' ve 'İmparator' Göz Doldurdu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'dan getirilen 1 ton 300 kiloluk 'Şampiyon' ve 1 ton 250 kiloluk 'İmparator' isimli tosunlar, Sultanbeyli Kurban Pazarı'nda vatandaşların ilgisini çekti. Besici Menzeher Karaduman, her yıl getirdiği bu dev hayvanların satışlarına başladı.

Erzurum'dan getirilen ve 1 ton 300 kilo ağırlığındaki 'şampiyon' ile aynı çadırda bulunan 1 ton 250 kiloluk 'imparator' isimli tosun, Sultanbeyli Kurban Pazarı'nda görücüye çıktı.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala İstanbul'daki kurban pazarlarında hareketlilik başladı. Sultanbeyli Kurban Pazarı'nda, Erzurum'dan getirilen ve 1 ton 300 kilo ağırlığındaki 'Şampiyon' ile aynı çadırda bulunan 1 ton 250 kiloluk 'İmparator' lakaplı tosun, pazarın en ağır sıkletleri olarak görücüye çıktı. Besicilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan bu iki kurbanlık, vatandaşların da ilgi odağı oldu. Devasa cüsseleriyle dikkat çeken hayvanlar, hem görüntüleriyle hem de fiyatlarıyla pazarın yıldızı haline geldi.

"Her sene şampiyon bizde"

Erzurumlu besici Menzeher Karaduman, 101 numaralı padokta satışa sunduğu kurbanlıklarla ilgili olarak, "Erzurum'dan geldik. İstanbul'un en büyük hayvanını getirdim yine. Her sene getiriyorum, bu sene de şampiyon bizde. 1 ton 300 kilo geliyor" dedi.

Fiyatı 410 bin lira

Karaduman, 'Şampiyon'un fiyatını 410 bin TL olarak belirlerken, çadırda 600 kilodan başlayıp 1 ton 300 kiloya kadar çeşitli ağırlıklarda hayvanların bulunduğunu söyledi. Hayvanların 3 yıllık bir emeğin ürünü olduğunu belirten Karaduman, "Satışlar yeni başladı. Asıl hareket Cuma-Cumartesi başlar. Bu şampiyon, bu da imparator. Hepsi kendi yetiştirdiğimiz hayvanlar" diye konuştu.

Şampiyon'un alıcısı hazır

Karaduman, kurban pazarlarının müdavimlerinden Efe isimli bir gencin her yıl en büyük hayvanı aldığını söyleyerek, "Bu sene de 'abi şampiyonu ben alacağım' dedi. Nasip, bekliyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Erdoğan'dan Özgür Özel'in erken seçim çıkışa yanıt: Türkiye'yi böyle bir badirenin içine sokmayız

Erdoğan ara seçim tartışmalarına noktayı koydu
Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı: Benim tekrar seçilme veya aday olma gibi bir derdim yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan adaylık için net mesaj
MB Başkanı Karahan'a soruldu: Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?

Paranın patronuna soruldu: Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?
Murat Aci'nin babasından Eylem Tok'la anlaşan gelinine zor soru

Murat Aci'nin babasından Eylem Tok'la anlaşan gelinine zor soru
ABD Kovid aşılarına 'Genç erkeklerde kalp hasarı' uyarısı ekleyecek

ABD Kovid aşılarına "Genç erkeklerde kalp hasarı" uyarısı ekleyecek
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aşk-ı Memnu'nun efsane mekânı satışta! Fiyatı dudak uçuklattı

Yasak aşkın gölgesindeki çiftlik satışta! Fiyatı dudak uçuklatıyor
Şike yaptılar diyerek Süper Lig ekibini savcılığa şikayet etti

Şike yaptılar diyerek Süper Lig ekibini savcılığa şikayet etti
Gittiği restorandan tuvalet kağıdı çaldı! Herkes aynı soruyu soruyor

Gittiği restorandan tuvalet kağıdı çaldı! Herkes aynı soruyu soruyor
Premier Lig'de 17. sırada olan Tottenham, Şampiyonlar Ligi biletini kaptı

Liginde 17. sıradaydı! Şampiyonlar Ligi biletini kaptılar
Soykırımla suçladı! Trump şimdi de Güney Afrika lideriyle kavga etti

İkinci Zelenski vakası! Soykırımla suçladı, zorla video izletti
Ferdi Tayfur'un vefat etmeden önce damadına dava açtığı ortaya çıktı

İşte Ferdi Tayfur hakkında bilinmeyen sürpriz gerçek
Eskişehir'de bulunan 5 bin yıllık ekmek aynı tarifle yeniden üretildi

Anadolu'da bulundu! Tarihte başka bir örneği yok
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.