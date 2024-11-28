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Sultanbeyli'de Öğretmenler Günü İçin Masa Tenisi Turnuvası Düzenlendi

Sultanbeyli'de Öğretmenler Günü İçin Masa Tenisi Turnuvası Düzenlendi
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Sultanbeyli Plato AVM'de 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında düzenlenen masa tenisi turnuvasında, öğretmenler keyifli dakikalar geçirdi. Turnuvaya katılan 18 öğretmen arasında gerçekleşen kıyasıya mücadelede Mustafa Aydın şampiyon oldu.

Sultanbeyli Plato AVM'de 24 Kasım Öğretmenler Günü çerçevesinde masa tenisi turnuvası düzenlendi. Öğretmenler turnuvada keyifli dakikalar yaşadı.

Öğretmenler arasındaki masa tenisi turnuvası Sultanbeyli İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü ve Sultanbeyli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün katkılarıyla düzenlendi. Turnuvaya farklı olullan 18 öğretmen katıldı. Öğretmenlerin kıyasıya mücadele ettiği turnuvanın şampiyonu Sultanbeyli Çok Programlı Anadolu Lisesi'nden Mustafa Aydın oldu. Sultanbeyli Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Mustafa Yağcı ikinci, Sultanbeyli Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden Veysel Yaşık üçüncü oldu. Dereceye giren öğretmenlere sırasıyla 2 bin TL, bin 500 TL ve bin TL'lik hediye çeki verildi. Hediye çekleri Sultanbeyli İlçe Milli Eğitim Müdürü Süreyya Aydın tarafından takdim edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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