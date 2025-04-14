Milli Eğitim Bakanı Tekin: Okullardaki protestoları politik görüyorum

Bakan Tekin'den okullarda başlayan protestolarla ilgili ilk yorum
Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi

Avukatları harekete geçmişti! Mahkemeden İmamoğlu kararı
İsrail ve Yunanistan'ı alarma geçiren telefon görüşmesi

Erdoğan ile Trump arasındaki görüşme 2 ülkeyi alarma geçirdi
Memur ve emeklinin dört gözle beklediği zam oranı netleşmeye başladı

Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı belli gibi

Şuhut'ta 2. Küme Spor Müsabakaları Devam Ediyor

Şuhut'ta 2. Küme Spor Müsabakaları Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde voleybol, dart, bocce ve futbol branşlarında düzenlenen ikinci küme spor müsabakaları gerçekleştiriliyor. Müsabakalar 18 Nisan 2025 tarihinde sona erecek.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde voleybol, dart, bocce ve futbol branşlarında gerçekleştirilen ikinci küme spor müsabakaları devam ediyor.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Şuhut Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Şuhut İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünden 2024-2025 eğitim öğretim yılı okul sporları kapsamında düzenlenen 2. küme müsabakaları devam ediyor. İlçe düzeyinde yapılan müsabakalar voleybol, dart, bocce ve futbol branşlarında gerçekleşiyor. Etkinliklerin 18 Nisan 2025 Cuma günü sona ereceği öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.