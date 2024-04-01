SUBÜ Mekatronik Topluluğu Havacılık ve Uzay Zirvesi Düzenledi

SUBÜ Mekatronik Topluluğu, 'Havacılık ve Uzay Zirvesi' düzenleyerek sektör temsilcilerini öğrencilerle buluşturdu.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Mekatronik Topluluğu, 'Havacılık ve Uzay Zirvesi' gerçekleştirdi. Prof. Dr. Sabahattin Zaim Konferans Salonu'nda iki ayrı oturumda düzenlenen zirvede; Roketsan İtki Sistemleri Mekanik Tasarım Ekip Lideri Abdullah Erdi Önüt ve Zafer Güder Havacılık Uzay Şirketi Kurucusu Zafer Güder tarafından sunumlar yapıldı. Konuklar, öğrencilere havacılık sektörü ve firmaları hakkında bilgi vererek iş hayatı konusunda tavsiyelerde bulundu, deneyimlerini paylaştı ve gelen soruları cevaplandırdı. Zirvenin sonunda konuklara günün anısına plaket takdim edildi. Her konuk adına ise Mekatronik Topluluğu üyeleri tarafından fidan bağışında bulunuldu. - SAKARYA