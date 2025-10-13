Stresten Kurtulmak İçin Bitkisel Ürünlere Talep Artıyor

Eskişehir'de aktar işletmecisi olan Koray Özkılıç, stresi azalttığı bilinen bitkisel ürünlere taleplerin arttığını ve özellikle Limon Melisa Otu satışlarının yoğunlaştığını söyledi.

Dünya genelinde yaşanan savaş ve benzeri olumsuz gelişmeler birçok insanı strese sokuyor. Hayat koşuşturmasına sağlıklı bir şekilde devam edebilmek için bazı vatandaşlar psikiyatrik destek alırken, bazıları da çözümü bitkisel ürünlerde arıyor. Özellikle son dönemlerde, stresi azalttığı bilinen bitkisel ürünler ve rahatlatıcı özelliğiyle öne çıkan Limon Melisa Otu yoğun talep görüyor.

"Limon Melisa Otu sakinleştirici, dinlendirici ve rahatlatıcı özelliğe sahiptir"

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan aktar Koray Özkılıç, "Son zamanlarda stresi azaltan bitkisel ürünlere talep artmaya başladı. Stresi esas tetikleyen şey, iman dairesinden çıkmaktır. Bunun yanında bitkisel olarak ne kullanabiliriz? Limon Melisa Otu olabilir. Otun sakinleştirici, dinlendirici ve rahatlatıcı özelliğe sahiptir. Kantaron Otu her ne kadar mide yanması ve gastrit için kullanılsa da, aynı şekilde sakinleştirici ve dinlendirici özelliği vardır. Daha ileri safhada Kedi Otu kullanılabilir. Valerian adıyla da bilinen bu ot, stres ve anksiyete bozukluğu olan insanlarda kullanılır" dedi.

" Stres, diğer hastalıkların tetikleyicisidir"

Bahse konu bitkisel ürünlerin nasıl kullanıldığını anlatan Özkılıç, "Bunlar çay gibi demlenerek içilir. Limon Melisa Otu, sıcak su dolu bardağa bir tutam atılır ve 10 dakika bekledikten sonra içilir. İçimi hoş, tadı güzeldir ve mutluluk hormonu salgılatır. Fiyatı çok pahalı değil, paketi 100 TL. Bir yan etkisi yok, keşke insanlar her sabah içse. Ben kendim de tüketiyorum. Bağırıp çağıracağın konularda sakin kalmanı sağlıyor" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR