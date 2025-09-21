Haberler

Sosyal Medya Oyuncak Satışlarını Belirliyor
Eskişehir'deki oyuncak satıcısı Yahya Kaya, sosyal medyanın oyuncak tercihlerinde belirleyici bir rol oynadığını ve tüketicilerin ürünleri görerek alma eğiliminde bulunduğunu ifade etti.

Eskişehir'de oyuncak satıcısı Yahya Kaya, sosyal medyada popüler olan oyuncakların her dönemde satışlara yön verdiğini, tüketici tercihlerinde belirleyici rol oynadığını söyledi.

İnternet alışverişinin gelişmesiyle birlikte tüketicilerin güven duygusunun da arttığını belirten Kaya, buna rağmen oyuncak alışverişinde ürünü görerek satın alma eğiliminin öne çıktığını ifade etti. Sosyal medya trendlerinin satışları doğrudan etkilediğini dile getiren Kaya, bu durumun sektörün dinamiklerini sürekli değiştirdiğini vurguladı.

"İnsanlar ürünü görerek almak istiyor"

İnternet üzerinden satışların etkisine değinen Kaya, "İnternet alışverişi geliştikçe güven duygusu da artıyor ama insanlar yine de görerek alma içgüdüsüyle hareket ediyor. Sahte gelir, kırık gelir, iadeyle uğraşır mıyım gibi düşünceler hala tüketicilerin kafasında soru işareti oluşturuyor" dedi.

"Sosyal medya trendleri satışları belirliyor"

Oyuncak tercihlerinde sosyal medyanın etkisine dikkat çeken Kaya, "Sosyal medyada meşhur olan ve popüler olan oyuncaklar satışları çok yüksek oranda etkiliyor. Sektöre şu an en fazla yön veren unsur sosyal medya, talep trendlerini adeta belirliyor" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
