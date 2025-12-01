Sosyal Dayanışma Kamp Günleri Niğde'den Mersin'e Taşındı

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sosyal Hizmet ve Toplumsal Katkı Kulübü ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Niğde Gençlik Merkezi iş birliğinde yürütülen ve UNİDES projesi kapsamında kabul edilen 'Birlikte Yaşa Birlikte Geliş-Sosyal Dayanışma Kamp Günleri 2' Mersin'in Erdemli ilçesinde başarıyla tamamlandı.

Etkinliğe Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nden 50 öğrenci katıldı. Öğrenciler, kamp boyunca sosyal dayanışma kültürünü güçlendirmeye yönelik oyunlar, takım çalışması etkinlikleri, sosyal hizmet alanında farkındalık oluşturan eğitimler, atölye çalışmaları, doğa yürüyüşleri, spor aktiviteleri ve birlikte hazırlanan yemeklerden oluşan kapsamlı bir programa dahil oldu. Kampa; Mersin Üniversitesi öğrencileri ve akademisyenleri de katılarak iki üniversite arasında güçlü bir iş birliği oluşturdu. Öğrenciler; farklı üniversitelerden akranlarıyla bir araya gelerek hem sosyal becerilerini geliştirme fırsatı buldu hem de toplumsal katkı bilincini pekiştirdi.

Proje; gençlerin sosyal sorumluluk duyarlılığını artırmayı, farklı kültürlerden bireyleri bir araya getirerek birlikte üretme, paylaşma ve dayanışma kültürünü geliştirmeyi amaçlıyor. - NİĞDE