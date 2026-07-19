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Köylülerin ürettiği peynir coğrafi işaret tescili aldı

Köylülerin ürettiği peynir coğrafi işaret tescili aldı
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Bursa'nın Keles ilçesindeki Sorgun Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından üretilen Sorgun beyaz peyniri, coğrafi işaret tescili alarak kalitesini tescil ettirdi. Köylülerin özenle ürettiği peynir, artık yurt genelinde tanınacak.

Bursa'nın Keles ilçesinde kurulu Sorgun Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nce yıllardır büyük bir özenle üretilen Sorgun peyniri coğrafi işaret tescili aldı.

Bursa'da damak lezzetiyle bilinen ve aranan Sorgun beyaz peyniri coğrafi işaret ile kalitesini daha da tescilledi. Bursa'da değişik noktalarda bizzat köylülerin kooperatifince pazarlanan peynire kentimizde büyük bir rağbet var. Coğrafi işaret tescili ile artık Sorgun beyaz peynirinin ünü yurt geneline yayılacak.

Sorgun köylülerinin verimli topraklarında otlattığı hayvanların sütlerinden üretilen peynirler ve diğer mamüller ülke genelinde markaya dönüşecek.

Sorgun köylüleri daha evvel topraklarında açılmak istenen mermer ocağına karşı başlattıkları hukuki mücadeleyi kazanmış ve peynir üretimini olumsuz etkiyelecek, çevreye zarar verecek mermer ocağının faaliyete geçmesine izin vermemişlerdi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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