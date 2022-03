Son dakika haberi! Özel öğrenciler itfaiye teşkilatının konuğu oldu

MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü'nde özel öğrencileri ağırladı. İtfaiye kıyafeti giyerek itfaiye aracına binen öğrenciler daha sonra İtfaiye Daire Başkanı Gürhan İnal'ın yardımıyla itfaiye aracıyla su sıkmanın mutluluğunu yaşadı.

Manisa Kanat Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nin öğrencileri, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nı ziyaret etti. 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla itfaiye ekipleriyle bir araya gelen özel öğrenciler, hem eğitim aldı hem de eğlenme fırsatı buldu. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Gürhan İnal ve itfaiye ekipleri tarafından karşılanan özel öğrencilere aileleri de eşlik etti. Daire Başkanı İnal, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını ileterek Dünya Down Sendromu Farkındalık Gününü kutladığını belirtti. İlk olarak yangın farkındalık eğitimi alan öğrenciler, daha sonra itfaiye kıyafeti giyerek itfaiye aracına bindi. Sonrasında İtfaiye Daire Başkanı Gürhan İnal'ın yardımıyla itfaiye aracıyla su sıktı. Daire Başkanı İnal, daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün öğrencilere gönderdiği hediyeleri takdim etti.

"Bize düşen, farklılıkların farkına varmak"

Manisa Kanat Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Şinasi Yılmaz, "21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık günü. Down sendromluların bizden sadece 1 kromozom farkı var. Bize düşen görev bu farklıkların farkına varmak. İtfaiye teşkilatına bu içten davranışlarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar" ifadelerini kullandı. İtfaiye Daire Başkanı Gürhan İnal ise, "Bu özel günde bizlerle beraber olmanızdan dolayı çok mutluyuz. Çocuklarımız özel ve güzel. Onlara her zaman kapılarımız açık. Ailelerimizi de her zaman bekleriz. Çocuklarımız itfaiye araçlarını görmek istemişlerdi. Onlar için de güzel bir geçmiştir inşallah. Kapılarımız her zaman açık" diye konuştu. - MANİSA